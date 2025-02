Papa se levanta e consegue sentar em poltrona enquanto segue tratamento para pneumonia

O papa Francisco passou uma noite tranquila, levantando-se ocasionalmente e sentando-se em uma poltrona em seu quarto no décimo andar da Policlínica Gemelli, segundo disseram nesta quarta-feira, 19, fontes do Vaticano, enquanto continua o tratamento para a pneumonia bilateral que foi diagnosticada na última terça-feira, 18.

"O coração está resistindo bem aos tratamentos e está respirando de forma autônoma”, acrescentaram as fontes.

Francisco passou uma noite tranquila e tomou café da manhã em seu sexto dia de internação na Policlínica Gemelli, em Roma, segundo anunciou mais cedo o Vaticano, que relatou ontem que sua condição clínica piorou após ter sido diagnosticado com pneumonia bilateral, juntamente com a infecção polimicrobiana que o forçou a ser internado na sexta-feira passada.

O papa não recebe visitas, uma vez que precisa de "repouso completo" e apenas seus secretários têm acesso ao quarto, levando-lhe alguns documentos.

O pontífice de 88 anos sofre de uma pneumonia bilateral que requer um tratamento farmacológico adicional ao utilizado para infecções polimicrobianas, detalhou o Vaticano na terça-feira em seu último relatório médico.

“A tomografia computadorizada do tórax à qual o Santo Padre foi submetido nesta tarde, prescrita pela equipe de saúde do Vaticano e pela equipe médica da Fundação Policlínica A. Gemelli, mostrou o aparecimento de pneumonia bilateral que requer terapia farmacológica adicional”, disse a Santa Sé em um comunicado.

"A infecção polimicrobiana, que ocorre em um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo”, completou.

Por todas essas razões, a Santa Sé destacou que "os exames laboratoriais, as radiografias de tórax e as condições clínicas continuam apresentando um quadro complexo" para Francisco, que deve manter o "repouso absoluto" prescrito pelos médicos há dois dias.

Apesar de todas as complicações, o pontífice de 88 anos está "de bom humor" e recebendo grandes demonstrações de afeto fora e dentro do hospital, onde as famílias das crianças internadas no departamento de oncologia lhe enviaram cartas e desenhos.