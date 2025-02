Papa Francisco está com 'pneumonia bilateral', informa o Vaticano em novo boletim

O Vaticano afirmou nesta terça-feira que o Papa Francisco foi diagnosticado com uma "pneumonia bilateral", que exigiu um tratamento adicional, e que "radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo". O Pontífice está internado desde a sexta-feira passada por uma infecção respiratória, classificada pelos médicos na segunda-feira como uma "condição clínica complexa", e a Santa Sé suspendeu suas atividades pelo menos até o final de semana.

No novo boletim médico, publicado na tarde desta terça-feira pela Santa Sé, os médicos afirmam que "a tomografia computadorizada de tórax a que o Santo Padre foi submetido esta tarde" revelou o "aparecimento de pneumonia bilateral que exigiu terapia medicamentosa adicional".

"Exames laboratoriais, radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo. A infecção polimicrobiana, que surgiu num contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo", diz o comunicado do Vaticano.

Contudo, o texto afirma que o Pontífice "está de bom humor"

"Esta manhã ele recebeu a Eucaristia e, durante o dia, alternou o descanso com a oração e a leitura de textos. Ele agradece pela proximidade que vocês sentem neste momento e pede, com o coração agradecido, que vocês continuem rezando por ele", conclui o comunicado.

Pela manhã, o diretor de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o Papa Francisco passou bem à noite, e não havia até então evolução no quadro. Ele está internado na Policlínica Gemelli, em Roma, onde fiéis estão reunidos do lado de fora fazendo orações.

"A noite transcorreu tranquilamente", afirmou Bruni. "O Papa descansou, tomou café da manhã e se dedicou à leitura de alguns jornais. Haverá um boletim médico no final da tarde".

Em comunicado, também pela manhã, o Vaticano cancelou todos os eventos previstos para o fim de semana, incluindo a missa de domingo na Praça de São Pedro — ele não celebrou a missa do domingo passado, mas na ocasião enviou uma mensagem aos fiéis, agradecendo o "carinho, oração e proximidade", e fez um outro agradecimento aos médicos e enfermeiros.

Internado desde a sexta-feira da semana passada por problemas respiratórios, o Pontífice foi diagnosticado, na segunda-feira, com uma "infecção polimicrobiana das vias respiratórias", e apresentava um "quadro clínico complexo". Uma fonte da Santa Sé destacou, em comentários à AFP, que não havia "motivo para alarmismo" e que ele está "de bom humor". O padre Antonio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Educação e Cultura, em entrevista à TV2000, da Itália, tentou tranquilizar os fiéis e revelou que o pontífice não interrompeu completamente as atividades.

"Eles encontraram o problema, o problema de uma infecção multibacteriana e, portanto, estão preparando uma terapia que parece ser eficaz. Portanto, o Papa não está piorando, como vejo frequentemente sendo dito nessas horas. Ele não tem febre e ligou para o pároco de Gaza", disse o padre Spadaro, citando um telefonema feito no fim de semana. "Obviamente o Papa se encontra trancado em um quarto de hospital e eu acho que isso é terrível para ele, mas é realmente necessário e desejamos a ele uma rápida recuperação".

A internação do Papa Francisco é a quarta em menos de quatro anos, e levanta novas questões sobre a saúde do argentino, de 88 anos, no momento em que ele tem uma intensa agenda ligada ao Jubileu de 2025 da Igreja Católica. Apesar de problemas respiratórios, dores no joelho e quadril e duas cirurgias recentes, em 2021 e 2023, ele não reduziu seu ritmo de trabalho e, além dos eventos no Vaticano, tem uma viagem prevista para a Turquia ainda em 2025.