Papa Francisco tem 'quadro clínico complexo', diz Vaticano

O Papa Francisco teve um quadro de infecção polimicrobiana das vias respiratórias detectado por exames nesta segunda-feira, indicou um novo boletim médico divulgado pelo Vaticano, que classifica a situação do Sumo Pontífice como "um quadro clínico complexo". Francisco foi internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, devido a um ataque contínuo de bronquite, na sexta-feira.

"Os resultados dos exames realizados nos últimos dias e hoje mostram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que determinou uma nova alteração no tratamento. Todos os exames realizados até o momento indicam um quadro clínico complexo, que exigirá uma internação hospitalar adequada", diz o boletim divulgado pela Vatican News.

Francisco, de 88 anos, tem mostrado uma saúde mais debilitada, com problemas no quadril, dores no joelho, operações e infecções respiratórias, e recebeu vários alertas, o que não o impediu de manter uma agenda intensa de compromissos.

O líder da Igreja Católica se desloca desde 2022 em cadeira de rodas, devido a dores persistentes em um dos joelhos e precisa se apoiar em uma bengala nas poucas ocasiões em que fica de pé. Também passou a usar um aparelho auditivo recentemente.

Um fonte próxima ao jesuíta argentino disse mais cedo à agência de notícias francesa AFP que o Papa está "enfraquecido" por sua "agenda lotada", mas que não há "motivo para alarme" sobre seu estado de saúde.

No domingo, o perfil do Papa na rede social X publicou a seguinte mensagem: "Obrigado pelo carinho, pela oração e pela proximidade com que vocês estão me acompanhando nestes dias".

Em uma declaração anterior à divulgação do boletim médico, o diretor de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, descreveu uma rotina de normalidade no hospital, afirmando que Francisco "dormiu bem e teve uma noite tranquila".

"Esta manhã ele tomou café da manhã e, como sempre, leu alguns jornais", disse Bruni, acrescentando que "o tratamento continua".

Antes da hospitalização, Francisco, parecia fraco, com o rosto inchado e com falta de ar, e teve que delegar a leitura de seus discursos a assessores em diversas ocasiões. No domingo, o Papa acompanhou a missa pela televisão, sem poder fazer sua tradicional oração do Angelus na sacada da Praça de São Pedro, em Roma. O Vaticano anunciou à tarde que seu estado clínico era "estável".

Segundo a mídia italiana, Francisco manteve seus telefonemas diários para a paróquia de Gaza de seu quarto de hospital.

Recuperação para o Jubileu

O chefe do escritório de saúde da Conferência Episcopal Italiana, Massimo Angelelli, disse à AFPTV que é "absolutamente necessário que [Francisco] recupere suas forças", pois "o Jubileu é longo".

A Igreja Católica designou 2025 como um "Ano Santo", e espera-se que mais de 30 milhões de peregrinos se reúnam em Roma para as celebrações. O Jubileu, organizado a cada 25 anos, é visto como um período de conversão e penitência para os fiéis e é acompanhado por uma longa lista de eventos culturais e religiosos.