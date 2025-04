Papa Francisco saúda milhares de católicos na Praça de São Pedro no Domingo de Páscoa

Milhares de católicos se reuniram na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste Domingo de Páscoa, na esperança de ver o Papa Francisco, que deixou o hospital há menos de um mês e ainda se recupera do quadro de uma pneumonia bilateral. O Pontífice de 88 anos apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, acenou para os fiéis e lhes desejou "Boa Páscoa". Com a voz fraca, disse poucas palavras à multidão e repassou o microfone a um colaborador.

Ao final da aparição, que durou pouco mais de 20 minutos, o argentino abençoou os féis. Na sequência, surpreendeu-os com uma volta na praça em seu papamóvel.

Até a manhã deste domingo, ainda havia dúvidas sobre uma possível aparição de Francisco. A assessoria de imprensa da Santa Sé indicou que ele queria participar, mas destacou que tudo dependeria das condições de saúde e do clima. Neste domingo, o Vaticano amanheceu nublado, sem chuva.

— Caros irmãos e irmãs, Boa Páscoa — destacou Francisco, antes de anunciar que o mestre de cerimônias leria o seu discurso.

Como Francisco ainda está fraco e tem dificuldade para falar, apesar de melhoras em sua capacidade respiratória, a Santa Sé já havia indicado que ele poderia pedir ajuda a um colaborador.

"Não há paz possível onde não há liberdade religiosa, liberdade de pensamento e expressão", diz trecho do discurso escrito pelo Papa Francisco para este domingo. O argentino pediu aos líderes políticos que "não cedam à lógica do medo que aprisiona" e que "quebrem as barreiras que criam divisões" e defendeu mais uma vez o desarmamento.

Francisco denunciou neste domingo o que chamou de "dramática e indigna crise humanitária" em Gaza e pediu um cessar-fogo, numa mensagem de Páscoa na qual expressou preocupação com "o crescente clima de antissemitismo que está se espalhando pelo mundo".

"Faço um apelo às partes em conflito: cessem o fogo, libertem os reféns e prestem ajuda às pessoas que estão famintas e anseiam por um futuro de paz", declarou o Papa na mensagem lida pelo colaborador.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Francisco no papamóvel, numa volta pela Praça de São Pedro.

Mais cedo, o Vaticano confirmou que o Pontífice se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, meses após criticar a política migratória americana do governo Trump.

Pela primeira vez desde sua eleição em 2013, o líder de 1,4 bilhão de católicos perdeu a maioria dos eventos da Semana Santa, incluindo a Via Sacra perto do Coliseu na sexta-feira passada e a Vigília Pascal na noite de sábado.

O único compromisso de Jorge Bergoglio nesta Semana Santa foi uma visita a uma prisão no centro de Roma na última quinta-feira, onde se encontrou com cerca de 70 detentos. É algo que ele faz todo ano.

Questionado por repórteres sobre como está vivendo a Páscoa deste ano, Francisco, que deve observar repouso absoluto por dois meses, respondeu com a voz ofegante:

— Estou vivendo [a Páscoa] da melhor maneira possível — destacou.

No sábado, pouco antes da vigília, ele fez uma breve aparição pública na Basílica de São Pedro para rezar diante da imagem da Virgem Maria. Depois, cumprimentou vários fiéis e distribuiu doces para as crianças.

Na noite de sábado, o cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, presidiu a vigília pascal à luz de milhares de velas que iluminaram a área ao redor da Basílica.

A missa de Páscoa, que comemora a ressurreição de Cristo, começou às 5h30 (horário de Brasília) na Praça de São Pedro, decorada com milhares de flores holandesas, na presença de 300 párocos, bispos e cardeais.

Os organizadores esperavam uma participação ainda maior do que o normal devido ao Jubileu de 2025, o "Ano Santo" da Igreja Católica, que ocorre a cada 25 anos e atrai milhões de peregrinos à Cidade Eterna.

Já debilitado por problemas de saúde e diversas cirurgias, Francisco esteve à beira da morte duas vezes durante sua última internação de 38 dias no Hospital Gemelli, de onde recebeu alta em 23 de março.

Em suas últimas aparições públicas, ele não usava mais cânulas nasais de oxigênio, indicando que sua saúde está melhorando graças à reabilitação.

Excepcionalmente, cristãos ao redor do mundo estão celebrando a Páscoa no mesmo dia este ano, já que o calendário gregoriano, seguido por católicos e protestantes, e o calendário juliano, seguido pelos ortodoxos, coincidem.