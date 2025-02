Papa Francisco interrompe discurso após dificuldades respiratórias

Em meio a dificuldades respiratórias causadas por uma bronquite, o Papa Francisco, de 88 anos, delegou a leitura de um discurso a um assessor. O caso aconteceu neste domingo, 9.

O pontífice falava durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança, quando, após rezar pela paz em zonas de conflito ao redor do planeta, disse:

“Peço desculpas e peço que outro sacerdote continue lendo por conta das minhas dificuldades respiratórias”.

Em comunicado, o Vaticano afirmou que o Papa Francisco realizará as audiências dos próximos dias em casa por conta do seu quadro de bronquite. Na última quarta-feira, 5, o líder católico já havia pedido a um mestre de cerimônias que lesse o catecismo por conta de um resfriado forte. “Ele o lerá melhor do que eu”, afirmou na data.

Histórico de saúde do Papa Francisco

Em 2023, o pontífice anunciou um quadro de bronquite infecciosa aguda, que o manteve afastado dos trabalhos. Doenças respiratórias são fatores de atenção em sua saúde por conta da idade avançada e de problemas pulmonares já existentes. Durante a juventude, o Papa removeu uma parte de seu pulmão devido a uma condição de saúde.

No começo deste ano, o Papa foi visto em imagens oficiais com um braço enfaixado, causado por uma queda na lateral direita do corpo. Apesar de não ter fraturado nenhum osso, seu antebraço ficou ferido.