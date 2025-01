Papa Francisco sofre queda e tem o braço imobilizado por precaução

O papa Francisco sofreu uma queda nesta quinta-feira, 16, em sua residência, a casa de Santa Marta, que lhe causou um hematoma no antebraço direito, mas nenhuma fratura, e teve o braço imobilizado como precaução, segundo informou a assessoria de imprensa do Vaticano.

Apesar da queda, Francisco continuou sem problemas com sua agenda de trabalho — que consistia em cinco audiências —, embora com o braço imobilizado com uma bandagem branca, como se vê nas fotos distribuídas pelo Vaticano.

Esta é a segunda queda do papa em um curto espaço de tempo, já que no dia 7 de dezembro, o pontífice de 88 anos, que tem sérios problemas de mobilidade, apareceu com um grande hematoma no queixo.

Naquela ocasião, Francisco sofreu "um hematoma ao bater na mesa de cabeceira", segundo relatou o diretor do gabinete de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Na ocasião, o papa deu continuidade à sua agenda e à celebração do décimo consistório, no qual nomeou 21 novos cardeais e no qual apareceu com o hematoma evidente no lado direito do rosto.

Francisco sofre de fortes dores no joelho direito, o que o impede de andar sem auxílio. Por essa razão, usa uma cadeira de rodas ou, às vezes, uma bengala.