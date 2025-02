Papa Francisco se desequilibra após quebrar parte da bengala

O papa Francisco sofreu um desequilíbrio neste sábado depois que o cabo de sua bengala quebrou na entrada de uma audiência, mas conseguiu evitar a queda e recebeu apoio para permanecer de pé e se sentar em sua cadeira, de onde continuou a cerimônia.

Segundo fotos divulgadas por diversos meios de comunicação, o papa cambaleou enquanto caminhava no palco da Sala Paulo VI e, embora tenha ficado instável e por alguns momentos, conseguiu se apoiar em seu assistente e não caiu.

Em seguida, foi escoltado por seu assistente e chefe da prefeitura da Casa Pontifícia, Leonardo Sapienza, até se sentar diante de milhares de participantes da audiência no Vaticano.

Francisco, de 88 anos, usa cadeira de rodas ou anda com bengala devido a problemas no joelho que tem há anos, que já o fizeram cair no passado.

Em dezembro do ano passado, o papa sofreu um hematoma no lado direito do rosto depois de bater o queixo na mesa de cabeceira.

Após o pequeno incidente, o público aplaudiu o pontífice, que continuou com a audiência, fez seu discurso e então desceu para cumprimentar o público em uma cadeira de rodas.