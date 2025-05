Papa estava de passagem comprada para terceira vinda ao Brasil

Esta seria a 62ª edição da Assembleia. Na ocasião, os bispos convidados ficam em um retiro de dez dias na cidade de Aparecida (SP). A Assembleia Geral da CNBB ocorre, tradicionalmente, a partir da segunda semana da Páscoa e estava marcada para acontecer entre os dias 30 de abril e 9 de maio, mas foi cancelada em razão do falecimento do Papa Francisco.

O convite ao então cardeal Prevost para participar da Assembleia foi feito em fevereiro, durante um encontro que tinha previsão de duração de 15 minutos, mas se estendeu por uma hora. Na ocasião, foi feito o convite para Prevost realizar a meditação do retiro. As anotações do cardeal para o momento estavam feitas, e a CNBB afirmou que tentará ter acesso ao documento.

O Núncio Apostólico no Brasil, o embaixador do Papa no Brasil, dom Giambattista Diquattro, afirmou que a escolha do novo Papa foi um "presente" para o Brasil e que ele tem "carinho" pelo país.