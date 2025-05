Presidente do Peru agradece Papa Leão XIV por 'mais de 20 anos de serviço' no país

A presidente peruana, Dina Boluarte, homenageou o Papa Leão XIV nesta quinta-feira, a quem chamou de um peruano por "escolha e convicção" com mais de 20 anos de serviço prestado ao país. Em uma postagem no Facebook, Boluarte destacou a eleição de Robert Prevost, de 69 anos — um americano que se tornou cidadão peruano em 2015 — como um "momento histórico para o Peru".

"Ele escolheu ser um de nós, viver entre nós e carregar em seu coração a fé, a cultura e os sonhos deste país", acrescentou.

Robert Prevost é um agostiniano americano nacionalizado peruano, que escolheu o nome de Leão XIV. Prevost nasceu em Chicago em 1955 e começou sua vida religiosa em 1977 como parte da Ordem de Santo Agostinho. De acordo com a Pontifícia Comissão para a América Latina, ele emitiu seus votos em 1981, estudou na União Teológica Católica em Chicago e, posteriormente, foi enviado a Roma para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino.

Foi ordenado sacerdote em 1982 e, três anos depois, foi enviado em sua primeira missão para Chulucanas, em Piura. Em 1988, chegou a Trujillo para dirigir o projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos nos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac.

Prevost ocupou vários cargos em Trujillo até 1999, quando foi eleito Prior Provincial da Província Mãe do Bom Conselho, em sua cidade natal, Chicago. No entanto, seu relacionamento com o Peru não terminou aí. Em 2014, o Papa Francisco o nomeou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. A partir desse cargo, e como sinal de seu compromisso com o país, ele anunciou que se tornaria um cidadão peruano.

Em 2015, ele cumpriu sua promessa e obteve seu Documento Nacional de Identidade (DNI), conforme confirmado na última quarta-feira pela porta-voz do Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec), Rubí Rivas, à estação de rádio RPP. Como peruano, Prevost foi consagrado como bispo da cidade no mesmo ano.

Sua administração foi notável pela proximidade que manteve com os fiéis e pela promoção de projetos inovadores. Em 2023, Prevost foi ordenado cardeal pelo Papa Francisco e nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos, um dos órgãos mais influentes do Vaticano.