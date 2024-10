Pane no avião de Lula e escalada do conflito no Oriente Médio: o que você precisa saber hoje

Durante a noite de ontem, aconteceu o único debate vice-presidencial antes do pleito nos Estados Unidos. Além disso, a noite foi marcada por um problema técnico no avião que trazia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do México ao Brasil, e por um ataque de mísseis iranianos em direção a Israel.

Nesta quarta-feira, 2, o avião da FAB decolou ao Líbano para resgatar brasileiros que estão no país, enquanto Israel e EUA prometeram retaliação ao Irã pelo ataque da véspera.

Ataque iraniano a Israel

O Irã disparou aproximadamente 180 mísseis em direção ao território de Israel no começo da noite desta terça-feira, 1º, na hora local. O ataque, que durou cerca de uma hora, fez com que milhões de israelenses tivessem de buscar abrigo. Um homem morreu na Cisjordânia, vítima de destroços de um míssil abatido, segundo a Autoridade Palestina. Israel disse não ter registrado mortos até agora.

O Irã disse nesta quarta-feira que seu ataque com mísseis contra Israel havia terminado, exceto se houver novas provocações, enquanto Israel e os EUA prometeram retaliar contra a escalada de Teerã à medida que os temores de uma guerra mais ampla se intensificavam. Washington disse que trabalharia com o aliado para garantir que o Irã enfrentasse "consequências severas" pelo ataque de terça-feira. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu revidar: "O Irã cometeu um grande erro esta noite - e vai pagar por isso."

O Conselho de Segurança das Nações Unidas agendou uma reunião sobre o Oriente Médio hoje, e a União Europeia pediu um cessar-fogo imediato.

Resgate de brasileiros

A Aeronáutica informou que o avião responsável pelo resgate de 220 brasileiros no Líbano partiu do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 2. A aeronave KC-30, um modelo utilizado em operações militares de longo alcance, fará uma escala em Lisboa antes de seguir para o Aeroporto de Beirute.

Ainda não há previsão oficial de retorno do avião ao Brasil, segundo a Aeronáutica.

Além dos pilotos, a tripulação contará com militares da área de saúde, incluindo médico, enfermeiro e psicólogo, que irão oferecer suporte aos resgatados durante a missão. A operação foi batizada de “Raízes de Cedro”, uma referência à árvore que simboliza o Líbano.

Problema técnico no avião de Lula

Na noite de terça-feira, 1º, o Comandante da Aeronáutica Marcelo Damasceno informou que o avião que transportava o presidente Lula e a comitiva de retorno do México ao Brasil sofreu um “problema técnico” e precisará retornar ao Aeroporto da Cidade do México. Após quatro horas no ar para gastar combustível, o avião presidencial conseguiu pousar em segurança no aeroporto da Cidade do México. Um problema técnico foi verificado após a aeronave decolar. O avião teve dar voltas no espaço aéreo mexicano para que a aeronave esvaziasse e o peso fosse ideal para o pouso.

O comunicado oficial detalhou que a aeronave VC-1, que transporta o Presidente da República, apresentou o problema logo após a decolagem na manhã desta terça-feira, 1º de outubro. A situação foi rapidamente contida, e os procedimentos de segurança foram executados com sucesso, segundo a Aeronáutica.

Debate entre candidatos a vice dos EUA

Os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance e Tim Walz, fizeram um debate na noite de terça, 1º, marcado por ataques a Kamala Harris e Donald Trump, mas em tom quase sempre cordial. A tensão foi bem menor do que nos programas anteriores, em que Trump enfrentou Joe Biden, em junho, e Kamala, em setembro.

O encontro deverá ser o último debate desta corrida eleitoral, já que Donald Trump vem se recusando a realizar um novo encontro público com Kamala Harris.