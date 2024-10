Começa debate entre candidatos a vice-presidente dos EUA; assista aqui

Os candidatos à vice-presidente dos Estados Unidos, Tim Walz e J.D. Vance, fazem nesta terça-feira, 1º, o primeiro e único embate na TV entre eles. O encontro deverá ser o último debate desta corrida eleitoral, já que Donald Trump vem se recusando a realizar um novo encontro público com Kamala Harris.

O programa será organizado pela emissora CBS e começou às 22h (hora de Brasília), com duração de 90 minutos. Outras emissoras, incluindo a CNN Brasil, vão retransmitir o programa. Assista abaixo.

"Do lado da campanha democrata, eles estão super animados porque acham que o Vance é uma máquina de produzir memes para a campanha. E confiam que o Walz é um cara acostumado a debates. Ele já participou de várias eleições, teve bastante tempo no Congresso", diz Mauricio Moura, professor na Universidade George Washington, no programa O Caminho para a Casa Branca.

"Do lado republicano, eles acham que é uma ótima oportunidade para retratar Walz como um progressista liberal de esquerda e flerta com o comunismo", prossegue Moura. Ele diz ainda que a expectativa é que 20 milhões de pessoas assistam ao programa, um terço da audiência dos debates presidenciais.

Quem são os candidatos à vice-presidente nos EUA?

Vance, 40 anos, é senador de primeiro mandato por Ohio e ficou famoso ao escrever um livro, sobre as dificuldades de uma família de classe média no interior. Ele foi apontado como uma escolha pessoal de Trump, que buscou alguém mais jovem e de opiniões firmes para compor sua chapa. Vance sofreu críticas após ter declarações antigas suas resgatadas, como quando disse que "mulheres com gatos e sem filhos" não deveriam ocupar cargos de comando no governo.

Walz, 60 anos, é governador de Minnessota, desde 2019. Antes, foi militar na Guarda Nacional, professor de ensino médio e técnico do time de futebol da escola. O candidato defende pautas progressistas, como o direito ao aborto. Assim como Vance, ele foi escolhido por Kamala para tentar atrair mais eleitores da região do meio-oeste dos EUA.