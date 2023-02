Ovnis: relatório aponta recorde de 247 objetos voadores nos EUA

Um relatório do gabinete do diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos (leia na íntegra) mostra que no período de março de 2021 a agosto de 2022 foram registrados 247 avistamentos de objetos voadores não identificados (ovni) nos céus país. O número é quase duas vezes o que foi registrado entre os anos de 2004 e 2021, quando foram relatados 144 casos.

O documento ressalta, no entanto, que foram incluídos outras 119 aparições de ovnis ocorridas nesses 17 anos, mas que só foram catalogadas nos últimos dois anos. O report anual, divulgado em janeiro, é uma parte sem sigilo de um documento maior enviado anualmente ao Congresso dos Estados Unidos -- esse contendo os detalhes de todos os casos de ovnis relatados.

O assunto ganhou a atenção internacional principalmente no último fim de semana quando três ovnis foram abatidos nos céus dos Estados Unidos e do Canadá. A situação ligou o alerta das autoridades mundiais principalmente por preocupações em relação a possíveis aeronaves não tripuladas espiãs do governo chinês.

De acordo com o governo dos EUA, um primeiro objeto abatido, no dia 4 de fevereiro, era um balão que fazia parte de uma frota de aparelhos que Pequim enviou para 40 países com fins de espionagem. Nesta segunda-feira, 13, a China afirmou que vários balões dos Estados Unidos entraram em seu espaço aéreo desde janeiro de 2022.

O relatório do diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, destaca que os depoimentos foram feitos, em sua grande maioria, por militares da Marinha e da Força Aérea. O documento afirma ainda que o aumento de observações reportadas também foi motivada pela mudança de paradigma sobre o assunto dentro do governo.

"Desde a publicação da avaliação preliminar do gabinete do diretor, em junho de 2021, os relatórios aumentaram, em parte, devido a um esforço concentrado para desestigmatizar o tema de ovnis e, em vez disso, reconhecer os riscos potenciais que representam tanto como um perigo para a segurança do voo quanto potencial atividade adversária", diz.

Na análise feita pela Inteligência Nacional, metade dos 247 avistamentos entre 2021 e 2022, mais os 119 que não foram investigados no passado, já tiveram uma avaliação preliminar. No resultado parcial, 163 foram identificadas como balões, 26 como drones ou aeronaves não tripuladas, e 6 foram catalogadas como avistamento de pássaros, eventos climáticos ou sacolas plásticas.

"Alguns desses ovnis não caracterizados parece ter demonstrado características ou desempenho de voo incomuns

e requerem uma análise mais aprofundada. A maioria dos novos relatórios se origina da Marinha dos EUA e da Força Aérea dos EUA", diz o documento.

Os últimos ovnis avistados nos EUA

No domingo, 12, o exército dos Estados Unidos derrubou um objeto que sobrevoava o Lago Huron, na divisa com o Canadá, em grande altitude, segundo o Pentágono. Este foi o quarto ovni que o governo americano derrubou em menos de 10 dias quando sobrevoavam seu território o ou o Canadá. O primeiro, foi abatido no dia 4 de fevereiro na Carolina do Sul.

Washington derrubou mais dois objetos voadores: um na sexta-feira, 10, sobre o Alasca e outro no sábado, 11, sobre o Canadá. As autoridades americanas informaram que o objeto abatido no domingo havia sido rastreado durante quase um dia e não se parecia com o suposto balão de vigilância chinês que foi destruído na costa do Atlântico em 4 de fevereiro.