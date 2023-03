Os dez anos da Venezuela pós-Chávez

Protestos multitudinários, reprimidos por militares e policiais, com dezenas de mortos. Colapso econômico. Um governo paralelo opositor falido. Sanções internacionais... A Venezuela viveu uma década de conflitos após a morte do líder socialista Hugo Chávez, em 5 de março de 2013.

2014: Primeiro desafio de Maduro

O opositor Leopoldo López convoca manifestações, em janeiro de 2014, para exigir a saída do presidente Nicolás Maduro do poder. O balanço de quatro meses de protestos é de 43 mortos.

Sucessor de Chávez, Maduro venceu acv eleição presidencial em 14 de abril de 2013, com 50,62% dos votos, 1,5 ponto acima de seu rival da oposição, Henrique Capriles.

Uma queda abrupta nos preços do petróleo abre um longo ciclo de recessão, inflação e escassez de alimentos e de remédios em uma economia altamente dependente do petróleo bruto.

López é preso em fevereiro de 2014 e condenado, no ano seguinte, a 13 anos e nove meses de prisão por "incitação à violência".

2015: Vitória da oposição

Os Estados Unidos impõem sanções contra funcionários de alto escalão do governo venezuelano, em represália por "violações de direitos humanos" durante os protestos. A crise continua, no entanto, a piorar.

A oposição arrasa nas eleições legislativas de 6 de dezembro de 2015, conquistando 112 de 167 cadeiras.

2016: Choque de Poderes

Assim que a oposição assume o poder em janeiro, as decisões da Assembleia Nacional (AN) são anuladas pelo Supremo Tribunal de Justiça (TSJ, na sigla em espanhol), que declara a Câmara em desacato por uma disputa com três deputados de comunidades indígenas acusados de "compra de votos", o que rompia a maioria qualificada da oposição.

Ao longo de 2016, a oposição promove um referendo para revogar o mandato de Maduro. A iniciativa é bloqueada.

2017: Protestos e Assembleia Constituinte

Novos protestos eclodem em abril de 2017 e deixam mais de 120 mortos em cinco meses.

Uma Assembleia Constituinte com poder absoluto — totalmente chavista — é eleita em 30 de julho. O órgão assume atribuições do Parlamento.

2018: Reeleição

A Constituinte antecipa a eleição presidencial para 20 de maio de 2018.

A maior parte da oposição boicota o pleito, denunciando-o como uma fraude. Maduro vence com 68% dos votos, em meio à alta abstenção.

Em 4 de agosto, dois drones carregados de explosivos explodem perto do palco, de onde Maduro presidia uma parada militar. Não há vítimas fatais.

2019: Guaidó surge

Em 23 de janeiro de 2019, o chefe do Parlamento, Juan Guaidó, proclama-se, em uma praça, “presidente no comando” da Venezuela com o apoio dos Estados Unidos e de cerca de 50 países, que não reconhecem a reeleição de Maduro.

Em 30 de abril, em frente a uma base militar em Caracas, Guaidó convoca as Forças Armadas a se rebelarem. Está acompanhado de seu mentor López, surpreendentemente libertado, que foge para a Espanha após o fracasso do levante.

Washington aumenta a pressão e impõe um embargo ao petróleo venezuelano.

2020: "Operação Gideon"

Depois que uma investigação jornalística vincula ambos ao empresário Alex Saab, processado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e próximo a Maduro, um grupo de deputados da oposição se rebela contra Guaidó, com o apoio do chavismo. A maioria dos parlamentares da oposição acaba, no entanto, renovando seu apoio.

Em 3 e 4 de maio de 2020, o governo Maduro anuncia que impediu uma invasão de "mercenários" estrangeiros. Os ex-militares americanos Luke Denman e Airan Berry são presos na chamada "Operação Gideon' e, depois, condenados a 20 anos de prisão.

A oposição boicota as eleições legislativas de dezembro.

2021: Volta às urnas

A legislatura da Assembleia Nacional de maioria opositora eleita em 2015 termina em 5 de janeiro de 2021. Considerando o novo Congresso chavista "ilegítimo", a oposição decide, no entanto, estender a vigência da AN 2015, assim como o simbólico governo interino de Guaidó.

A oposição volta às urnas nas eleições regionais de novembro, mas o chavismo sai vitorioso.

2022: Fratura

O desgaste de Guaidó continua.

Na esteira da flexibilização dos controles por parte de Maduro, a economia experimenta uma recuperação, após uma contração de 80% em sete anos.

Três dos principais partidos da oposição propõem eliminar o "governo interino" por não terem conseguido mudanças políticas. Em 30 de dezembro de 2022, a AN de 2015 aprova a proposta.

2023: Eleições à vista

A eliminação do "governo provisório" se dá em 5 de janeiro de 2023, embora a oposição continue defendendo a validade da AN de 2015.

Uma oposição dividida planeja primárias para outubro, quando deverá escolher um candidato unitário para enfrentar Maduro na próxima eleição presidencial, prevista para acontecer em 2024.