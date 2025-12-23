Os aeroportos que mais movimentados do mundo

O Conselho Internacional de Aeroportos lançou, em julho desse ano, a mais recente edição dos dados de tráfego em aeroportos pelo mundo.

Os novos dados mostram os quais aeroportos foram os mais movimentados de 2024, os dados mais recentes, em três principais categorias: tráfego de passageiros, volume de cargas aéreas e movimentação de aeronaves.

A partir das informações de mais de 2.800 aeroportos em mais de 185 países e territórios, os dados fornecem uma análise compreensiva das atividades do transporte aéreo mundial no último ano.

No total, a movimentação de aeronaves bateu os 100,6 milhões de veículos em 2024 – um aumento de 3,9% em comparação ao ano anterior, atingindo 96,8% dos níveis pré-pandêmicos de 2019.

Os 20 primeiros colocados nessa categoria movimentaram um total de 11,08 milhões de aeronaves, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior.

Confira os 5 aeroportos com mais movimentação de aeronaves em 2024:

Aeronaves movimentadas