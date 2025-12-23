Os aeroportos que mais movimentados do mundo

O Conselho Internacional de Aeroportos lançou, em julho desse ano, a mais recente edição dos dados de tráfego em aeroportos pelo mundo.
Os novos dados mostram os quais aeroportos foram os mais movimentados de 2024, os dados mais recentes, em três principais categorias: tráfego de passageiros, volume de cargas aéreas e movimentação de aeronaves.
A partir das informações de mais de 2.800 aeroportos em mais de 185 países e territórios, os dados fornecem uma análise compreensiva das atividades do transporte aéreo mundial no último ano.
No total, a movimentação de aeronaves bateu os 100,6 milhões de veículos em 2024 – um aumento de 3,9% em comparação ao ano anterior, atingindo 96,8% dos níveis pré-pandêmicos de 2019.
Os 20 primeiros colocados nessa categoria movimentaram um total de 11,08 milhões de aeronaves, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior.
Confira os 5 aeroportos com mais movimentação de aeronaves em 2024:
Aeronaves movimentadas
- Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, EUA (ATL) – O primeiro colocado na categoria, localizado em Atlanta, movimentou em 2024 um total de 796.224 aeronaves, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior, mas uma baixa de 12% dos seus níveis pré-pandêmicos em 2019. Se mantém no primeiro lugar desde 2023.
- Aeroporto Internacional O’Hare, EUA (ORD) – O segundo colocado, de Chicago, se mantém na posição também desde 2023, apresentando um total de 776.038 aeronaves movimentadas ano passado; um aumento de 7,7% em comparação a 2023, mas uma redução de 15,6% em relação a 2019.
- Dallas Fort Worth, EUA (DFW) – Em terceiro lugar vem o texano Dallas Fort Worth, mantendo a posição desde 2019. Movimentou 743.203 aeronaves, um aumento de 7.8% comparado a 2023 e de 3.2% aos níveis pré-pandêmicos.
- Aeroporto Internacional de Denver, EUA (DEN) – Em quarto lugar está o principal aeroporto de Denver, no estado do Colorado. Com um total de 689.368 aeronaves movimentadas em 2024, o número representa um aumento de 4,9% do ano anterior, e de 9,1% em relação aos níveis de 2019. Também se manteve no quarto lugar desde 2023.
- Harry Reid International Airport, EUA (LAS) – Para fechar os primeiros 5 colocados está outro americano, dessa vez na cidade dos cassinos, Las Vegas, em Nevada. Com um total de 613.973 aeronaves rodadas em suas pistas, o aeroporto mudou pouco em relação ao ano anterior, com um aumento de apenas 0,4%, mas viu uma forte retomada em relação a 2019, de 11%. Se manteve na quinta posição desde 2023.