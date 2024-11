Os 10 países mais felizes do mundo — e os mais infelizes

1/10 Helsinque, capital da Finlândia, fotografada no sábado, 23 de abril de 2023. A cidade é o principal porto marítimo e cidade industrial do país. É a mais setentrional das capitais continentais europeias (1 - Finlândia: Helsinque, capital da Finlândia, fotografada no sábado, 23 de abril de 2023. A cidade é o principal porto marítimo e cidade industrial do país. É a mais setentrional das capitais continentais europeias. A Finlândia se tornou membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em 4 de abril de 2023 como resultado da guerra Rússia-Ucrânia.)

2/10 COPENHAGUE, DINAMARCA - 5 DE JUNHO: Restaurantes ao ar livre em Højbro Plads, próximo à zona de pedestres, vista em 5 de junho de 2023 em Copenhague, Dinamarca (2 - Dinamarca: Restaurantes ao ar livre em Højbro Plads, próximo à zona de pedestres, vista em 5 de junho de 2023 em Copenhague)

3/10 Several people walk along Skolavordustigur street in downtown Reykjavik, Iceland, on November 23, 2024 (3 - Islândia: Várias pessoas caminham pela rua Skolavordustigur no centro de Reykjavik, Islândia, em 23 de novembro de 2024)

4/10 The statue of King Gustav III is standing in the old town of Stockholm, Sweden, on June 6, 2024 (4 - Suécia: A estátua do Rei Gustavo III está no centro histórico de Estocolmo, Suécia, em 6 de junho de 2024)

5/10 This overview taken from Jaffa shows beachgoers sunbathing and wading in the Mediterranean sea waters along a beach before high-rise buildings along the waterfront in Israel's central coastal city of Tel Aviv on October 10, 2024. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images) (5 - Israel: banhistas tomando sol e caminhando nas águas do mar Mediterrâneo ao longo de uma praia em frente a edifícios altos ao longo da orla na cidade costeira central de Tel Aviv, em Israel, em 10 de outubro de 2024)

6/10 AMSTERDAM, NETHERLANDS - NOVEMBER 24: A city sightseeing boat is seen on a canal during daily life in Amsterdam, Netherlands on November 24, 2024. The city attracts tourists with its historical buildings and canals running through the city (6 - Holanda: Um barco turístico da cidade é visto em um canal durante a vida cotidiana em Amsterdã, Holanda, em 24 de novembro de 2024. A cidade atrai turistas com seus edifícios históricos e canais que atravessam a cidade)

7/10 People are walking near a Christmas fair in the Karl Johans Gate area near downtown Oslo, Norway, on November 17, 2023. (Photo by Jorge Mantilla/NurPhoto via Getty Images) (7 - Noruega: Pessoas caminham perto de uma feira de Natal na área de Karl Johans Gate, perto do centro de Oslo, Noruega, em 17 de novembro de 2023)

8/10 15 November 2024, Luxembourg, Luxemburg: A streetcar crosses the Adolphe Bridge in Luxembourg City. In the foreground is the "Gëlle Fra" (Golden Woman), a so-called war memorial with a gilded bronze statue of a woman on a granite obelisk (8 - Luxemburgo: Um bonde atravessa a Ponte Adolphe na Cidade de Luxemburgo. Em primeiro plano está a "Gëlle Fra" (Mulher Dourada), um chamado memorial de guerra com uma estátua de bronze dourado de uma mulher em um obelisco de granito)

9/10 As pessoas visitam Berna, a quinta maior cidade da Suíça, recebendo visitantes de todo o mundo com suas belezas naturais em 22 de agosto de 2024. A textura histórica e arquitetônica da cidade, que remonta aos anos 1200 e é a capital oficial da Confederação Suíça e do cantão de Berna, faz de Berna um dos destinos turísticos mais populares da Suíça (9 - Suúça: As pessoas visitam Berna, a quinta maior cidade da Suíça, recebendo visitantes de todo o mundo com suas belezas naturais em 22 de agosto de 2024. A textura histórica e arquitetônica da cidade, que remonta aos anos 1200 e é a capital oficial da Confederação Suíça e do cantão de Berna, faz de Berna um dos destinos turísticos mais populares da Suíça)