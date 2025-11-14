Ônibus atropela e mata pessoas em Estocolmo, na Suécia

Um ônibus atropelou um grupo de pessoas que aguardava em um ponto no centro de Estocolmo, na Suécia, na tarde desta sexta-feira, 14, deixando mortos e feridos, segundo informações da polícia sueca. As autoridades ainda não divulgaram número, idade ou gênero das vítimas.

Equipes de emergência foram mobilizadas rapidamente. Imagens divulgadas pela mídia local mostram viaturas policiais e ambulâncias ao redor do ônibus de dois andares, enquanto socorristas atuavam agachados sob o veículo para ajudar pessoas que ficaram presas.

A porta-voz da polícia, Nadya Norton, afirmou à AFP que a causa do atropelamento permanece desconhecida. Ela destacou que a investigação ainda está em fase inicial e que não é possível trabalhar com hipóteses neste momento.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police. The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025



O motorista foi detido, e uma apuração por homicídio culposo foi aberta como procedimento padrão. Ele ainda será interrogado para que as autoridades decidam se permanecerá sob custódia.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, manifestou pesar pelas vítimas e seus familiares. "Pessoas que talvez estivessem voltando para casa para encontrar familiares, amigos ou para passar uma noite tranquila em casa. Ainda não sabemos a causa, mas neste momento meus pensamentos estão principalmente com os afetados e seus entes queridos", escreveu na rede X.

Testemunhas relataram cenas de caos. Michelle Mac Key, que desceu de outro ônibus logo após o acidente, disse ao jornal Expressen que o veículo atingiu toda a fila de passageiros que aguardava no ponto.

Ela afirmou ter visto pessoas feridas e mortas no chão, além da suspeita de que houvesse mais vítimas sob o ônibus. Enfermeira, contou que ofereceu ajuda à polícia junto a um médico que também estava no local.

*Com informações da AFP