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Onde é vendida a gasolina mais cara do mundo?

Litro do combustível no Brasil custa em média US$ 1,273 (R$ 6,56) e país ocupa 65° posição na listagem

Confira o posicionamentos de países em conflito e impacto da política externa na precificação brasileira (ResoneTIC/Pixabay/Divulgação)

Confira o posicionamentos de países em conflito e impacto da política externa na precificação brasileira (ResoneTIC/Pixabay/Divulgação)

Gabriela Pessanha

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10h10.

A Global Petrol Prices divulgou um ranking mundial que aponta Hong Kong como o país com a gasolina mais cara, por US$ 4,106. O Brasil ocupa a 65° posição com US$ 1,273, ou R$ 6,56, por litro do combustível. 

Conflitos externos, como a tensão no Estreito de Ormuz causada pela guerra entre Israel e Irã, também pressionam os preços e podem impactar políticas internas que visam controlar o mercado. 

Um exemplo é a redução de impostos sobre o diesel estabelecida em março no Brasil.

O que influencia o preço do combustível no Brasil?

Existem três tributos principais que incidem diretamente sobre o preço da gasolina e do diesel no Brasil. 

São eles:
  • ICMS (estadual): um dos maiores componentes, com alíquotas definidas pelos estados;
  • PIS/Pasep e Cofins (federais): contribuições aplicadas sobre a venda de combustíveis;
  • Cide (federal): contribuição específica sobre combustíveis, atualmente com impacto menor.

Em março, o Governo Federal anunciou a isenção dos impostos sobre o óleo diesel e pressionou as gestões estaduais para reduzir o ICMS

O objetivo da medida era evitar o desabastecimento nos postos e contornar uma possível greve dos caminhoneiros. 

Impacto dos conflitos internacionais

Embora o Brasil tenha uma relação comercial menos próxima com o Irã, pois o país representa apenas 11,3% da balança comercial, há um grande volume de negociações com o Oriente Médio.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), os óleos combustíveis de petróleo compõem 43,5% dos produtos importados pelo Brasil ao Oriente Médio. 

Por isso, a curto prazo conflitos na região e no Estreito de Ormuz podem afetar o preço do diesel, uma vez que o Brasil importa 30% do volume utilizado.

Hong Kong é o país com a gasolina mais cara

O líder mundial no preço da gasolina é Hong Kong, uma Região Administrativa Especial (RAE) da China, onde o litro custa em média US$ 4,106. 

O valor equivale a HKD 32,19, na moeda local, e R$ 21,18. 

A China anunciou em março medidas que buscam limitar o impacto dos preços globais no mercado interno. 

A agência de notícias estatal Xinhua detalha que essa é a primeira vez há mais de uma década que o governo realiza intervenções na precificação de produtos petrolíferos refinados.

Em nota, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) explica que a medida busca mediar os preços internacionais.

(O objetivo é) Amortecer o impacto dessa alta anormal nos preços internacionais do petróleo, aliviar o impacto sobre os usuários finais e garantir a estabilidade da economia e o sustento da população.

Irã mantém um dos menores preços da gasolina

No centro do conflito, o Irã se destaca por uma posição de destaque no ranking global. 

O país tem a segunda gasolina mais barata e o litro custa em média US$ 0,029. 

Mesmo com impacto econômico abrangente e a tensão política na região, o Irã se posiciona apenas atrás da Líbia no ranking. 

O país também ampliou seu potencial de exportação durante a guerra. 

Na segunda semana de março, poucos dias após o primeiro ataque em 28 de fevereiro, o país havia exportado 2,1 milhões de barris de petróleo por dia. 

De acordo com os dados de petroleiros Kpler, o volume superou os 2 milhões de barris diários registrados em fevereiro.

Gasolina custa US$ 2,303 em Israel

Outra parte do conflito com Irã é Israel, que ocupa a 155° posição no ranking com o litro do combustível em valor médio de US$ 2,303. 

Nesta quarta-feira, 1°, as Forças Armadas do país alertaram ao líder de estado, Benjamin Netanyahu, sobre o risco de um colapso em Israel devido a anos em conflito com diferentes nações, como a Palestina. 

Países onde a gasolina é mais cara

A LISTAGEM COMPLETA mostra que mostra que Hong Kong, na primeira posição, supera em quase 50% o custo médio do litro da segunda posição, ocupada por Malawi, da África Oriental.

Confira abaixo os cinco países com os maiores preços por litro. 

  • Hong Kong: US$ 4,106
  • Malawi: US$ 2,858
  • Holanda: US$ 2,736
  • Dinamarca: US$ 2,663
  • Singapura: US$ 2,545

Quais são os países com os menores preços?

A gasolina mais barata é encontrada na Líbia, no norte da África. 

No topo do ranking estão países africanos, do Oriente Médio e, como representante da América Latina entre os cinco menores preços, está a Venezuela. 

  • Líbia: US$ 0,023
  • Irã: US$ 0,029
  • Venezuela: US$ 0,035
  • Angola: US$ 0,327
  • Kuwait: US$ 0,339
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