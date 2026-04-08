Onde é vendida a gasolina mais cara do mundo?

Confira o posicionamentos de países em conflito e impacto da política externa na precificação brasileira (ResoneTIC/Pixabay/Divulgação)
Publicado em 8 de abril de 2026 às 10h10.
A Global Petrol Prices divulgou um ranking mundial que aponta Hong Kong como o país com a gasolina mais cara, por US$ 4,106. O Brasil ocupa a 65° posição com US$ 1,273, ou R$ 6,56, por litro do combustível.
Conflitos externos, como a tensão no Estreito de Ormuz causada pela guerra entre Israel e Irã, também pressionam os preços e podem impactar políticas internas que visam controlar o mercado.
Um exemplo é a redução de impostos sobre o diesel estabelecida em março no Brasil.
Existem três tributos principais que incidem diretamente sobre o preço da gasolina e do diesel no Brasil.São eles:
Em março, o Governo Federal anunciou a isenção dos impostos sobre o óleo diesel e pressionou as gestões estaduais para reduzir o ICMS.
O objetivo da medida era evitar o desabastecimento nos postos e contornar uma possível greve dos caminhoneiros.
Embora o Brasil tenha uma relação comercial menos próxima com o Irã, pois o país representa apenas 11,3% da balança comercial, há um grande volume de negociações com o Oriente Médio.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), os óleos combustíveis de petróleo compõem 43,5% dos produtos importados pelo Brasil ao Oriente Médio.
Por isso, a curto prazo conflitos na região e no Estreito de Ormuz podem afetar o preço do diesel, uma vez que o Brasil importa 30% do volume utilizado.
O líder mundial no preço da gasolina é Hong Kong, uma Região Administrativa Especial (RAE) da China, onde o litro custa em média US$ 4,106.
O valor equivale a HKD 32,19, na moeda local, e R$ 21,18.
A China anunciou em março medidas que buscam limitar o impacto dos preços globais no mercado interno.
A agência de notícias estatal Xinhua detalha que essa é a primeira vez há mais de uma década que o governo realiza intervenções na precificação de produtos petrolíferos refinados.
Em nota, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) explica que a medida busca mediar os preços internacionais.
(O objetivo é) Amortecer o impacto dessa alta anormal nos preços internacionais do petróleo, aliviar o impacto sobre os usuários finais e garantir a estabilidade da economia e o sustento da população.
No centro do conflito, o Irã se destaca por uma posição de destaque no ranking global.
O país tem a segunda gasolina mais barata e o litro custa em média US$ 0,029.
Mesmo com impacto econômico abrangente e a tensão política na região, o Irã se posiciona apenas atrás da Líbia no ranking.
O país também ampliou seu potencial de exportação durante a guerra.
Na segunda semana de março, poucos dias após o primeiro ataque em 28 de fevereiro, o país havia exportado 2,1 milhões de barris de petróleo por dia.
De acordo com os dados de petroleiros Kpler, o volume superou os 2 milhões de barris diários registrados em fevereiro.
Outra parte do conflito com Irã é Israel, que ocupa a 155° posição no ranking com o litro do combustível em valor médio de US$ 2,303.
Nesta quarta-feira, 1°, as Forças Armadas do país alertaram ao líder de estado, Benjamin Netanyahu, sobre o risco de um colapso em Israel devido a anos em conflito com diferentes nações, como a Palestina.
A LISTAGEM COMPLETA mostra que mostra que Hong Kong, na primeira posição, supera em quase 50% o custo médio do litro da segunda posição, ocupada por Malawi, da África Oriental.
Confira abaixo os cinco países com os maiores preços por litro.
A gasolina mais barata é encontrada na Líbia, no norte da África.
No topo do ranking estão países africanos, do Oriente Médio e, como representante da América Latina entre os cinco menores preços, está a Venezuela.