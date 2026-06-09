70% dos sinais de alerta já foram acionados em Wall Street, diz BofA

O forte rali das bolsas nos Estados Unidos começa a acender sinais de alerta. O Bank of America (BofA) alertou que diversos indicadores historicamente associados a topos de mercado voltaram a aparecer, levando a instituição a recomendar que investidores considerem realizar parte dos ganhos acumulados.

A avaliação foi feita pela chefe de estratégia quantitativa e de ações dos Estados Unidos do banco, Savita Subramanian. Em relatório intitulado "Muitos sinais de alerta. Realize lucros", a estrategista vê que os indicadores sugerem que o mercado está entrando em uma fase mais vulnerável.

Cerca de 70% dos chamados "sinalizadores de mercado de baixa" já foram acionados, percentual semelhante ao observado em momentos que antecederam picos do índice S&P 500 em ciclos anteriores.

Indicadores lembram períodos antes de correções

Entre os fatores que preocupam o BofA estão as expectativas elevadas para o crescimento dos lucros corporativos no longo prazo, condições de crédito consideradas excessivamente favoráveis e a crescente disparidade de desempenho entre diferentes grupos de ações.

O destaque está no setor de tecnologia. A diferença de retorno entre os grupos de empresas com melhor e pior desempenho dentro do segmento alcançou 120 pontos percentuais, nível próximo ao registrado em fevereiro de 2000, pouco antes do estouro da bolha da internet.

Na época, essa distância chegou a 130 pontos percentuais antes de o mercado atingir o pico em março daquele ano.

Correção não muda visão positiva do mercado

O alerta ocorre após um movimento de forte realização nas bolsas nos EUA. Na sexta-feira, 5, o índice Nasdaq 100 recuou 4,8%, enquanto o índice de semicondutores SOX despencou 10,3%, refletindo preocupações com os valuations elevados de empresas ligadas à inteligência artificial (IA).

Mas, segundo o Axios, nem todos os especialistas compartilham da mesma preocupação. Para o estrategista-chefe de ações dos EUA no Morgan Stanley, Mike Wilson, por exemplo, a correção recente era esperada e pode até ser positiva para a continuidade da tendência de alta.

Ele avaliou que o ajuste ajuda a aliviar excessos acumulados ao longo do rali e pode criar condições para que o mercado mantenha sua trajetória de valorização até o fim do ano.