OMS testa antivirais contra ebola em surto na RD Congo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que iniciará testes com dois antivirais na República Democrática do Congo (RD Congo) para avaliar sua eficácia na redução da mortalidade causada pela variante Bundibugyo do ebola, que ainda não possui tratamento específico.

Os medicamentos que serão avaliados são o MBPC 134 e o remdesivir. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, os antivirais serão fornecidos pelos Estados Unidos e pela farmacêutica Gilead Sciences.

Os testes contarão com a participação do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica da República Democrática do Congo, da ONG ALIMA e da Universidade de Oxford. De acordo com Tedros, as comunidades envolvidas estão sendo consultadas para garantir participação e adesão ao estudo.

Apesar dos avanços obtidos no combate ao ebola nos últimos anos, a OMS avalia que o atual surto da variante Bundibugyo continua se espalhando rapidamente na RD Congo.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela organização, o país registra 1.094 casos confirmados e 277 mortes relacionadas à doença.

Na vizinha Uganda, o número de infecções confirmadas chegou a 20, com duas mortes registradas.

Além disso, autoridades da França informaram nesta quarta-feira que um profissional de saúde da ALIMA testou positivo para ebola após retornar da RD Congo. O paciente está sendo monitorado e recebe atendimento médico.

Tedros destacou que mais de 100 pessoas já se recuperaram da doença durante o atual surto.

O diretor-geral da OMS também afirmou que houve ampliação da capacidade hospitalar para receber pacientes infectados, com aumento do número de leitos especializados disponíveis na RD Congo.

*Com EFE