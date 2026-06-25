Surto de ebola expõe mistério que desafia pesquisadores há 50 anos

O vírus ebola voltou ao centro das atenções após um grande surto registrado na República Democrática do Congo. No entanto, além da preocupação com os casos e mortes causados pela doença, os cientistas continuam enfrentando uma pergunta que permanece sem resposta desde a descoberta do ebola, há quase 50 anos: onde exatamente o vírus se esconde na natureza entre um surto e outro?

Desde abril, o país africano registrou mais de mil casos confirmados e centenas de mortes causadas pelo vírus Bundibugyo, uma das três espécies virais conhecidas por provocar a doença. Apesar da gravidade do surto, os cientistas ainda não conseguiram identificar qual animal funciona como reservatório natural desse patógeno.

Segundo reportagem publicada pelo jornal The New York Times, pesquisadores acreditam que o vírus circula silenciosamente em alguma espécie animal e, ocasionalmente, ultrapassa a barreira entre espécies, provocando surtos em humanos. No entanto, décadas de investigações ainda não permitiram localizar esse hospedeiro.

O que é o vírus Bundibugyo?

O vírus Bundibugyo pertence à família dos filovírus, grupo que inclui outros agentes causadores do ebola. A doença ganhou notoriedade em 1976, quando dois surtos independentes foram registrados no que hoje são a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul.

Desde então, cientistas identificaram diferentes espécies virais capazes de provocar sintomas semelhantes, incluindo febre alta, vômitos, hemorragias e elevada taxa de mortalidade.

O Bundibugyo é uma dessas variantes, mas continua sendo um dos vírus menos compreendidos pelos pesquisadores.

Morcegos são os principais suspeitos

Ao longo dos anos, cientistas investigaram centenas de espécies na tentativa de encontrar a origem do vírus. Diversos estudos apontaram os morcegos como os principais candidatos. Pesquisas anteriores mostraram que algumas espécies conseguem carregar vírus relacionados ao ebola sem apresentar sinais evidentes da doença.

Além disso, foram encontrados anticorpos contra o vírus em morcegos frugívoros de diferentes regiões da África. Em alguns casos, fragmentos genéticos virais também foram detectados nesses animais.

Apesar disso, os especialistas alertam que essas evidências ainda não são suficientes para confirmar que eles sejam os reservatórios naturais do Bundibugyo.

Por que é tão difícil encontrar o hospedeiro do ebola?

Uma das hipóteses é que os métodos tradicionais de monitoramento estejam deixando passar infecções ocultas. Pesquisas recentes mostraram que vírus relacionados ao ebola podem permanecer por longos períodos em determinadas partes do corpo humano, incluindo olhos e sistema reprodutivo. Em alguns casos, essas infecções persistentes podem dar origem a novos surtos anos depois.

Os cientistas consideram a possibilidade de algo semelhante ocorrer em animais. Se o vírus permanecer escondido em tecidos específicos em vez de circular constantemente no sangue, ele pode escapar dos testes convencionais utilizados em campo.

Outra possibilidade é que o patógeno não dependa de apenas uma espécie, mas circule por uma rede ecológica complexa envolvendo diferentes animais.

Novos vírus reforçam as dúvidas

As incertezas aumentaram após a descoberta do vírus Bombali em 2018. Diferentemente do que muitos pesquisadores esperavam, esse vírus aparentado ao ebola foi encontrado em morcegos insetívoros, e não em morcegos frugívoros.

Até o momento, não existem evidências de transmissão para humanos, mas a descoberta mostrou que a diversidade desses vírus pode ser maior do que se imaginava.

Para os especialistas, isso significa que diferentes espécies podem desempenhar papéis distintos na manutenção e circulação desses patógenos na natureza.

Entender a origem pode ajudar a evitar novos surtos

De com o jornal, pesquisadores afirmam que identificar o reservatório natural do vírus Bundibugyo é uma das etapas mais importantes para prevenir futuras epidemias.

Com esse objetivo, cientistas estão implantando sistemas permanentes de monitoramento em diferentes regiões da África. A ideia é coletar regularmente amostras de animais e pessoas, em vez de iniciar investigações apenas quando um novo surto já estiver em andamento.

Segundo especialistas, os eventos de transmissão entre animais e humanos podem ser mais frequentes do que se acreditava anteriormente. Compreender onde o vírus circula e como ele chega às pessoas pode ser decisivo para reduzir o risco de novas emergências sanitárias no futuro.