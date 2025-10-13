Economia

Macro em Pauta

Prêmio Nobel de Economia 2025 vai para trio que explicou como a inovação impulsiona o progresso

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt foram reconhecidos por teorias que explicam o crescimento econômico sustentado pela inovação

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt: economistas vencem o Nobel de Economia de 2025 (Divulgação/Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07h02.

Os economistas Joel Mokyr, da Universidade Northwestern (EUA), Philippe Aghion, do Collège de France, INSEAD (França) e London School of Economics (Reino Unido), e Peter Howitt, da Universidade Brown (EUA), foram os vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2025, anunciado nesta segunda-feira, 13, pela Academia Real de Ciências da Suécia.

Eles foram reconhecidos “por explicarem o crescimento econômico impulsionado pela inovação” — um conjunto de estudos que ajudou a entender como o avanço tecnológico e a chamada “destruição criativa” sustentam o desenvolvimento das economias modernas.

O papel da inovação no progresso econômico

De acordo com a Academia, os laureados demonstraram que o crescimento econômico de longo prazo depende da inovação constante, que substitui produtos e processos antigos por tecnologias mais eficientes.

Esse ciclo de renovação contínua, embora provoque perdas para empresas ultrapassadas, é o motor que impulsiona a produtividade, melhora o padrão de vida e reduz a pobreza, afirmou o Comitê.

O trabalho de Joel Mokyr destacou os fatores históricos que permitiram a transição da estagnação ao crescimento sustentável, mostrando que a Revolução Industrial só foi possível porque sociedades passaram a valorizar o conhecimento científico e a abertura a novas ideias.

Já Philippe Aghion e Peter Howitt desenvolveram, em 1992, um modelo matemático para explicar a “destruição criativa” — processo em que inovações substituem tecnologias antigas, gerando tanto progresso quanto competição.

Teoria da destruição criativa e desafios atuais

Segundo o comitê do Nobel, os três economistas revelaram como o progresso tecnológico pode gerar conflitos entre inovação e interesses estabelecidos, o que exige políticas capazes de equilibrar competição e proteção social.

“O trabalho dos laureados mostra que o crescimento econômico não pode ser tomado como garantido. É preciso preservar os mecanismos que sustentam a destruição criativa, para evitar o retorno à estagnação”, afirmou John Hassler, presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

Segundo a Academia, as contribuições dos pesquisadores ajudaram a fundamentar políticas de inovação e competitividade em diversos países, além de oferecer novas perspectivas sobre como a economia global pode se adaptar a mudanças tecnológicas aceleradas.

