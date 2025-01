Ausente em posse de Trump, Michelle Obama 'reaparece' e exalta Martin Luther King

A ausência da ex-primeira-dama Michelle Obama na posse do presidente eleito Donald Trump, em Washington, gerou especulações entre internautas. Barack Obama foi visto entrando sozinho na rotunda da sede do Legislativo americano neste segunda-feira e, dias antes, foi desacompanhado também ao funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter. Nesta terça-feira, a democrata "reapareceu" nas redes sociais, com o primeiro post de 2025, e exaltou Martin Luther King Jr.

Sem fazer menções à posse de Trump nem dar explicações pela ausência no evento e no funeral de Jimmy Carter, Michelle Obama elogiou o legado ao ativista pelos direitos civis, que liderou uma mobilização contra a discriminação nos anos 1960, e ressaltou a importância do voto no país.

"Neste #MLKDay, espero que você se junte a mim e a @WhenWeAllVote para homenagear a vida e o legado do Dr. King, envolvendo-se em sua comunidade. Quer você esteja orientando alunos na escola local ou se voluntariando para uma causa que é importante para você, tudo isso ajuda a fazer a diferença", escreveu ela, em referência a uma ONG dedicada a promover a cultura do voto nos EUA.

O sumiço da democrata gerou teorias — nenhuma delas confirmada — sobre o paradeiro de Michelle. As especulações vão de um possível problema de saúde da ex-primeira-dama a um possível divórcio dos Obama, a ser anunciado supostamente "em breve" (com direito a rumores de um relacionamento do ex-presidente com a atriz Jennifer Aniston), segundo portais especializados em celebridades.

Nenhuma explicação foi dada sobre por que Michelle Obama não compareceu à posse de Trump. No funeral de Carter, os ex-presidentes Trump, Obama, Bush e Clinton, juntamente com suas esposas, compareceram, com exceção dela.

Michelle Obama foi a única esposa ausente no funeral na Catedral Nacional de Washington, onde seu marido e Trump estavam sentados lado a lado e conversaram e riram como velhos amigos, apesar do histórico de animosidade política entre o ex-presidente democrata e o republicano.

Michelle Obama não esteve presente no funeral, mas enviou "seus pensamentos e orações à família Carter e a todos que amaram e aprenderam com o notável ex-presidente", disse sua porta-voz, Crystal Carson, em comunicado.

Uma pessoa familiarizada com a situação, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a se pronunciar publicamente, disse que a ex-primeira-dama estava no Havaí e tinha um conflito de agenda a resolver. Segundo o site "Glamour", também é possível que motivos pessoais ou familiares tenham motivado sua ausência.

Ainda assim, foi notável que, por protocolo, ela teria ficado sentada ao lado de Trump, o que gerou especulações sobre se ela estaria tentando evitá-lo.

Michelle Obama compareceu ao funeral da esposa de Carter, Rosalynn, em 2023, junto com o restante das primeiras-damas vivas. A esse evento, Obama não compareceu.

Enquanto isso, a ex-primeira-dama fez campanha contra Trump nas corridas presidenciais de 2016, 2020 e 2024. Em suas memórias de 2018, descreveu seu choque ao saber que Trump sucederia seu marido e denunciou a campanha "birther" de Trump, que questionava a cidadania de Barack Obama.

"Durante anos, Donald Trump fez tudo o que pôde para tentar fazer as pessoas nos temerem", disse durante seu discurso na Convenção Nacional Democrata em agosto. "Sua visão limitada e estreita do mundo o fez se sentir ameaçado pela existência de duas pessoas trabalhadoras, altamente educadas e bem-sucedidas que, por acaso, são negras."

Michelle Obama fez campanha no outono passado para a candidata presidencial democrata Kamala Harris, pronunciando um discurso emotivo em Michigan, no qual desafiou os homens a votarem na vice-presidente e argumentou que as vidas das mulheres estariam em risco se Trump retornasse à Casa Branca.

Após a vitória de Trump, o casal Obama divulgou um comunicado em que parabenizou o presidente eleito, apesar de não ser "o resultado que esperávamos".

"Obviamente, este não é o resultado que esperávamos, dados nossos profundos desacordos com a chapa republicana em uma série de questões", dizia o comunicado. "Mas viver em uma democracia implica reconhecer que nosso ponto de vista nem sempre prevalecerá e estar disposto a aceitar a transferência pacífica de poder."

Os três ex-presidentes e suas esposas compareceram à primeira posse de Trump em 2017, incluindo Hillary Clinton, após sua derrota nas eleições presidenciais de 2016 para Trump. Carter também esteve presente.

Michelle Obama não é a primeira a romper com a tradição de que as ex-primeiras-famílias compareçam a uma posse. Donald e Melania Trump não estiveram presentes na posse do presidente Joe Biden em 2021, depois que Trump afirmou falsamente que as eleições haviam sido roubadas.