Algum presidente já ganhou o Nobel da Paz?

Juan Manuel Santos (Colômbia, 2016) - pelo acordo de paz com as FARC, encerrando décadas de conflito armado.

Nelson Mandela (África do Sul, 1993) - pelo fim pacífico do apartheid e pela transição para uma democracia multirracial.

Frederik Willem de Klerk (África do Sul, 1993) - pelo mesmo trabalho de Mandela, no fim do apartheid.