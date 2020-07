A falência do país que já foi o oásis de príncipes e princesas

“Não ouvi… vai faltar energia até quando? E a internet também está ruim?”, pergunta a amiga aflita no WhatsApp. Bip bip bip, cai a ligação. A internet não volta. Diálogos como esse, de parentes e amigos preocupados com os entes queridos que moram no Líbano, tem se tornado cada vez mais comuns. Agora, não há mais nem luz elétrica em muitos bairros, a internet dá problema e o lixo se amontoa nas ruas.

O país passa por uma crise econômica sem precedentes. Com uma dívida que chega a 170% do PIB, o governo não tem mais recursos nem para pagar as suas próprias contas de energia, telefone e internet. Como resultado, as operadoras de celular reduziram a velocidade de conexão em vários lugares onde há repartições públicas. Também acabou o dinheiro para importar o combustível que gera a eletricidade. Resultado: boa parte das cidades está às escuras.

“O Líbano simplesmente faliu, depois de anos de uma política econômica que não fazia sentido e partidos políticos corruptos”, diz a pedagoga Layla Salash, de 40 anos, que está desempregada. Layla fez um estoque de velas para não ficar no escuro durante a noite.

Ela mora com seu marido e dois filhos em um apartamento em um bairro de classe média de Beirute. Layla também diminuiu as compras no supermercado e têm contado cada centavo do que gasta. Infelizmente, ela não é a única. Nas embaixadas, os geradores garantem o fornecimento de eletricidade, mas não se sabe por quanto tempo. As empresas estrangeiras das quais o governo compra óleo diesel, distribuído para os condomínios, hospitais e escolas, já avisaram que vão suspender o fornecimento por falta de pagamento.

Por muitas décadas, Beirute foi um oásis de paz – e diversão – no Oriente Médio, atraindo desde europeus em busca de belas praias e festas animadas até príncipes e princesas do Golfo Pérsico que investiam em apartamentos suntuosos e iates. A vida glamourosa, no entanto, aos poucos foi se desvanecendo.

Em 1997, o governo decidiu equiparar a cotação da libra libanesa ao dólar, artificialmente, o que, para muitos especialistas, era visto como uma bomba-relógio. A dolarização da economia foi outra decisão que se revelou nefasta.

“Esse esquema dependia de investimentos pesados no mercado imobiliário, feitos por estrangeiros endinheirados, e as transferências em dólar feitas nos bancos libaneses”, diz James Worral, professor de relações internacionais e estudos do Oriente Médio da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Os bancos cobravam taxas de juros de 10% para atrair o capital estrangeiro e emprestavam seu capital para o Banco Central a taxas ainda mais altas. O Líbano se tornou um dos países mais endividados do mundo e, em março, declarou que as reservas estavam próximas do fim.

As questões políticas também exerceram um papel importante no desastre econômico. “O aumento do poder de grupos radicais xiitas como o Hezzbollah, que recentemente passou a ocupar vários assentos no parlamento, afugentou os investidores do Golfo e de outros países, que alimentavam uma parte da economia libanesa”, diz Simon Mabon, professor de relações internacionais da Universidade de Lancaster, no Reino Unido.

Com os depósitos em dólar minguando, a cotação da moeda disparou. Em poucos meses, a lira desvalorizou 80%, os preços triplicaram e o país não honrou o pagamento de sua dívida em eurobônus, em março. O Fundo Monetário Internacional (FMI) ofereceu um empréstimo, mas com a condição de que o país realizasse reformas estruturantes, o que não foi feito.

A crise do coronavírus piorou ainda mais a situação. “Agora, ninguém sabe o que vai acontecer”, diz Layla. “Acho que chegamos ao fundo do poço”.