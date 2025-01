Condição do aeroporto e pouso à noite sobre a água podem ter contribuído para acidente em Washington

Chesley Sullenberger III, o piloto que pousou com segurança um avião de passageiros no Rio Hudson, em Nova York, em 2009 — e inspirou o filme "Sully, o herói do rio Hudson", estrelado por Tom Hanks — disse que o acidente aéreo entre um avião com 64 passageiros e um helicóptero militar, que caíram no Rio Potomac, em Washigton, na quarta-feira à noite, ocorreu em um momento "excepcionalmente seguro" na história da aviação, mas mostrou "o quão temos que ser vigilantes". O experiente aviador afirmou que o pouso à noite e as condições da pista do Aeroporto Ronald Reagan podem ter contribuído para o acidente.

"Tivemos que aprender lições importantes literalmente com sangue com muita frequência, e finalmente superamos isso, para onde podíamos aprender com incidentes, e não com acidentes", disse o capitão Sullenberger em uma entrevista na quarta-feira à noite.

Antes de quarta-feira, não havia ocorrido um acidente fatal de avião comercial nos Estados Unidos em quase 16 anos. Mas a indústria aérea dos EUA pode novamente ser forçada a aprender com a tragédia, depois que um avião comercial transportando 64 pessoas colidiu no ar com um helicóptero Black Hawk do Exército e depois afundou nas águas escuras e geladas do Rio Potomac.

O avião, um Bombardier CRJ700, colidiu com o helicóptero ao descer no Aeroporto Nacional Reagan, que fica a poucos quilômetros do centro de Washington e é considerado um dos aeroportos mais desafiadores do país.

O Aeroporto Reagan exige treinamento adicional para os pilotos que operam nele, disse o capitão Sullenberger. Ele recebe tráfego pesado e tem pistas curtas. Foi construído no final da década de 1930.

"Não mudou muito desde então ", disse o capitão. "Claro, adicionamos tecnologia a ele. Mas muita tecnologia é antiga".

O aeroporto pode não ter sido o único desafio para o voo 5342 da American Eagle ao se aproximar de Washington em um voo que se originou em Wichita, Kansas. A descida também foi à noite e sobre a água, dois fatores que podem ter tornado mais difícil evitar o helicóptero, analisou Sullenberger.

"A noite sempre faz as coisas diferentes sobre visualizar outras aeronaves basicamente tudo o que você pode fazer é ver as luzes nelas", analisou. "Você tem que tentar descobrir: elas estão acima ou abaixo de você? Ou a que distância? Ou em que direção elas estão indo? Tudo é mais difícil à noite".

Era uma tarde ensolarada de janeiro de 2009 quando o capitão Sullenberger pousou um Airbus A320 no Rio Hudson. O avião caiu depois que um grande bando de gansos canadenses derrubou ambos os motores logo após a decolagem. Todos os 150 passageiros e cinco membros da tripulação foram resgatados com segurança das águas geladas, enquanto equipes de emergência e barcos comuns que estavam por perto foram para o local.

Na quarta-feira à noite, as águas do Rio Potomac podem ter prejudicado a visibilidade, disse Sullenberger. "Haveria menos luzes de solo visíveis sobre a água do que sobre a terra à noite", afirmou. "Pode ter tornado um pouco mais difícil de ver. Mas isso é suposição. Não sabemos".

O National Transportation Safety Board disse na quinta-feira que estava no local do acidente e estava investigando.

O capitão Sullenberger disse que esperava que o gravador de voz da cabine, o gravador de dados de voo e os dados do radar de controle de tráfego aéreo pudessem fornecer insights.

"Estou devastado com isso", acrescentou. "Temos a obrigação de aprender com cada falha e melhorar.