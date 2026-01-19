Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

O que se sabe sobre acidente entre trens que matou 39 pessoas na Espanha

Investigação apura causas de colisão em trecho recém-reformado da ferrovia

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08h39.

As autoridades espanholas confirmaram nesta segunda-feira, 19, que 39 pessoas morreram no grave acidente ferroviário em Adamuz, na província de Córdoba, no sul da Espanha.

O balanço oficial aponta ainda 73 feridos, dos quais 24 seguem internados em estado grave, incluindo quatro menores de idade, segundo atualização do Ministério dos Transportes após o encerramento das primeiras operações de resgate durante a madrugada.

O acidente ocorreu no domingo, 18, por volta das 19h30, quando um trem de longa distância da operadora Iryo, que fazia o trajeto Málaga–Madri, descarrilou ao acessar uma via auxiliar na estação de Adamuz e invadiu o trilho adjacente. Pouco depois, um trem de alta velocidade Alvia, da estatal Renfe, que seguia de Madri para Huelva, colidiu com os vagões tombados e também descarrilou.

Segundo o ministro dos Transportes e da Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, os danos mais graves se concentraram nos dois primeiros vagões do Alvia, que transportavam 53 passageiros. Esses vagões foram arremessados para fora da linha e caíram em um barranco de cerca de quatro metros, concentrando a maior parte das vítimas fatais e dos feridos em estado crítico.

Informações preliminares indicam que, no momento da colisão, o Alvia trafegava a cerca de 200 km/h em um trecho reto da ferrovia, fator que contribuiu para a gravidade do impacto e reforçou o caráter atípico do acidente. O maquinista do trem da Renfe, de 27 anos, está entre os mortos, de acordo com o jornal El País.

A Iryo informou, em comunicado citado pela AFP, que o trem envolvido no descarrilamento foi fabricado em 2022 e passou por inspeção técnica no dia 15 de janeiro, três dias antes do acidente. A empresa afirmou que a composição “desviou para o trilho adjacente por razões ainda desconhecidas”. Puente classificou o episódio como “extremamente estranho”, destacando que tanto o trem quanto a infraestrutura da linha haviam sido recentemente renovados.

As causas do descarrilamento seguem sob investigação. A Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF), órgão técnico independente ligado ao Ministério dos Transportes, assumiu formalmente a apuração nesta segunda-feira. Criada em 2007, a comissão reúne engenheiros e especialistas em segurança ferroviária e poderá recorrer a laboratórios externos para determinar responsabilidades e elaborar um relatório oficial.

A resposta de emergência mobilizou dezenas de equipes médicas, ambulâncias, unidades de terapia intensiva e a Unidade Militar de Emergência (UME). Um hospital de campanha foi montado em Adamuz, e equipes de apoio psicológico foram acionadas em Madri, Córdoba, Huelva e Sevilha. A administradora ferroviária Adif disponibilizou um telefone gratuito para atendimento às famílias, enquanto a Iryo abriu um canal próprio de informações.

O impacto do acidente também atingiu o sistema ferroviário espanhol. A Adif suspendeu todas as conexões de alta velocidade entre Madri e cidades da Andaluzia, como Málaga, Córdoba, Huelva e Sevilha, até novo aviso, e a Renfe autorizou cancelamentos e remarcações sem custo.

Em meio ao luto, líderes europeus como Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Emmanuel Macron manifestaram solidariedade às vítimas e elogiaram o trabalho das equipes de resgate, ressaltando a dimensão internacional da tragédia, que ainda levanta mais perguntas do que respostas.

*Com informações do O Globo

Acompanhe tudo sobre:acidentes-de-tremEspanha

Mais de Mundo

Trump diz que 'chegou a hora' de tomar providências na Groenlândia

PIB da China cresce 5% em 2025, impulsionado por exportações

UE estuda tarifas de 93 bilhões de euros aos EUA após ameaça comercial de Trump

Acidente ferroviário na Espanha deixa 39 mortos após colisão entre trens

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que 'chegou a hora' de tomar providências na Groenlândia

Pop

Dia de São Sebastião: dia 20 de janeiro de 2026 é feriado?

Mercados

Medicamentos para emagrecer viram aliados inesperados das empresas aéreas

Casual

O isolamento é o novo luxo: as cabanas ilhadas que dominam a Noruega