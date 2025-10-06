O que é a cúpula da Asean, onde Lula e Trump poderão se encontrar?

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm expectativa de se reunirem durante a 46ª Cúpula da Asean, que vai de 26 a 28 de outubro de 2025 em Kuala Lumpur, Malásia.

O encontro ocorre em um momento de negociações globais sobre comércio, clima e segurança, e é visto como uma oportunidade para que líderes internacionais dialoguem em ambiente neutro.

Lula convidou Trump para participar da cúpula como “parceiro de diálogo”, enquanto o presidente norte-americano ainda não confirmou presença. Além disso, o líder brasileiro reforçou o convite para a participação de Trump na COP30, em Belém, e se dispôs a viajar aos Estados Unidos para um encontro presencial.

O que é a cúpula da Asean

Criada em 1967, a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) reúne 10 países: Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. A cúpula anual promove encontros entre os líderes desses países e representantes de parceiros estratégicos, como Estados Unidos, China, Japão e União Europeia.

O objetivo central do bloco é acelerar o crescimento econômico, promover o progresso social e garantir a paz e a estabilidade regional. Em 1976, os membros assinaram o Tratado de Amizade e Cooperação, que definiu princípios como respeito à soberania, não ingerência em assuntos internos, renúncia ao uso da força e cooperação entre os países.

Desde 1992, a Asean mantém uma zona de livre comércio, implantada de forma gradual até 2008, e incentiva a integração regional em setores como turismo, saúde, tecnologia, pesca, produtos eletrônicos e têxteis. O bloco busca reduzir desigualdades e ampliar o desenvolvimento econômico de forma equilibrada.

A cúpula anual da Asean serve também como plataforma de diálogo político e econômico entre os países-membros e parceiros globais, sendo considerada um espaço estratégico para reuniões bilaterais — como o possível encontro entre Lula e Trump.

Lula e Trump conversam pela primeira vez

Lula e Trump tiveram a primeira conversa por vídeo na manhã desta segunda-feira, 6. A ligação estava marcada para as 10h30 e contou com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que avaliou o encontro como “positivo”.

Também participaram da conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Comunicação). O encontro ocorre quase duas semanas após o primeiro contato entre os dois, registrado durante a Assembleia Geral da ONU, em 23 de setembro.

Esta foi a segunda conversa entre os líderes desde a posse de Trump, em janeiro, em meio à pressão americana sobre o Brasil a respeito da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.