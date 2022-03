Número de refugiados chega a 1 milhão na Ucrânia, diz ONU

O número de refugiados da guerra na Ucrânia chegou a 1 milhão de pessoas, segundo novo informe da Organização das Nações Unidas (ONU) na quarta-feira, 2.

O alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) também estima que o número possa chegar a 4 milhões se a guerra continuar. Isso seria equivalente a cerca de 10% da população da Ucrânia, que tem 44 milhões de habitantes.

Quer saber tudo sobre a invasão da Ucrânia e como isso impacta o Brasil e você? Leia na EXAME

O êxodo de ucranianos pode se tornar a pior crise humanitária da Europa em um século, superando o número de refugiados vindos da Síria e outros países de Oriente Médio e Norte da África. Na crise de refugiados sírios, que teve seu pico em 2015, 1,3 milhão de sírios pediram asilo na Europa.

A maioria dos refugiados da Ucrânia tem se dirigido à Polônia, via fronteiras no oeste do país, como a cidade de Lviv. Mais de meio milhão de pessoas já cruzaram a fronteira polonesa desde 24 de fevereiro. Estima-se que o país deva ainda receber 1,5 milhão de refugiados.

Em seguida vêm a Hungria (mais de 139 mil já cruzaram a fronteira), Moldova (mais de 97 mil), Eslováquia (72 mil) e Romênia (51 mil). A própria Rússia também foi destino de mais de 47 mil refugiados, segundo a ONU.

Uma série de trens de emergência vem escoando refugiados para as fronteiras nas principais cidades ucranianas sob ataque, como a capital Kiev e Kharkiv (segunda maior cidade do país, ao leste).

Congestionamentos e horas de espera têm sido registradas, tanto para deixar as cidades atacadas quanto para cruzar as fronteiras.

A Ucrânia não faz parte da União Europeia, mas ucranianos foram autorizados a ficar nos 27 países do bloco por 90 dias, sem visto. A expectativa é que novas regras sejam adotadas nesta quinta-feira, 3, autorizando residência temporária, de até três anos, a depender das condições na Ucrânia.

Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e tenha acesso ilimitado às principais notícias do Brasil e do mundo.