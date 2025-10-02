Número de mortos sobe para 72 em terremoto nas Filipinas

O número de mortes provocadas pelo terremoto que afetou a região central das Filipinas no início da semana subiu para 72, informaram as equipes de emergência nesta quinta-feira, enquanto as autoridades concentram as atenções nas centenas de feridos e milhares de pessoas que perderam suas casas.

Bombeiros e equipes de resgate retiraram na noite de quarta-feira os corpos de uma mulher e seu filho dos escombros de um hotel que desabou na cidade de Bogo, perto do epicentro do terremoto de 6,9 graus de magnitude registrado na terça-feira.

O corpo de outra mulher foi recuperado no mesmo local no início da manhã.

Vítimas e danos causados pelo terremoto

O governo informou que 294 pessoas ficaram feridas e cerca de 20.000 fugiram de suas casas.

Quase todas as residências sofreram danos ao norte da ilha de Cebu, onde muitas pessoas dormiram nas ruas devido às centenas de tremores secundários registrados.

A governadora da província de Cebu, Pamela Baricuatro, pediu ajuda para as milhares de pessoas que precisam de água potável, alimentos, roupas e moradia temporária, além de voluntários para organizar e distribuir a ajuda.

"Muitas casas foram destruídas e muitas famílias precisam de ajuda para se recuperar (...). Precisam da nossa ajuda, orações e apoio", publicou a governadora no Facebook.

Ações de resposta e coordenação do governo

O presidente Ferdinand Marcos viajou para Cebu nesta quinta-feira para inspecionar os danos e coordenar a assistência.

As operações de busca e resgate pareciam estar chegando ao fim nesta quinta-feira em Bogo.

"Todos os que foram relatados como desaparecidos foram encontrados", disse à AFP o bombeiro Liewellyn Lee Quino.

Contexto sísmico nas Filipinas

Os terremotos são frequentes nas Filipinas, país localizado no 'Círculo de Fogo do Pacífico', uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o Sudeste Asiático e atravessa a bacia do oceano.