Terremoto de magnitude 6,9 atinge centro das Filipinas e aciona alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região central das Filipinas nesta terça-feira, informou a agência sismológica filipina (Phivolcs), causando danos materiais e acionando um alerta sobre a possibilidade de um tsunami localizado, motivo pelo qual os residentes de três províncias foram orientados a se afastar da costa.

O terremoto ocorreu às 21h59 locais (10h59 em Brasília), a uma profundidade de 10 quilômetros da cidade de Bogo, na região central de Cebu, informou a Phivolcs em comunicado que elevou a magnitude de 6,7 registrada inicialmente para 6,9.

A agência sismológica também relatou uma série de tremores secundários de magnitudes 5,0, 5,1 e 3,8, o último dos quais ocorreu às 22h39 (11h39 em Brasília).

O órgão pediu aos residentes das províncias de Leyte, Cebu e Biliran para que "fiquem longe da praia e não vão para o litoral".

"As pessoas cujas casas estão muito próximas da costa nessas províncias são aconselhadas a se deslocar mais para o interior", acrescentou a agência.

Embora as autoridades não tenham reportado nenhuma vítima até o momento, o terremoto causou danos a várias infraestruturas na província de Cebu.

A governadora da província, Pam Baricuatro, informou no Facebook que várias pontes e estradas foram danificadas e estão sendo inspecionadas para determinar suas condições. Um centro educacional desabou na ilha de Bantayan, disse Baricuatro, acrescentando que "as autoridades locais estão avaliando a extensão dos danos e verificando se há possíveis feridos".

O terremoto também causou o desabamento de parte da fachada da igreja de Santa Rosa de Lima, localizada no município de Daanbantayan e datada de 1858, de acordo com a congregação responsável pelo edifício.

As Filipinas estão localizadas no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica na qual são registrados cerca de 7 mil terremotos, a maioria moderados, todos os anos. Em janeiro deste ano, dois terremotos de magnitudes 6,1 e 5,8 atingiram o sul e o centro do arquipélago, danificando estradas, casas e parte de uma escola.