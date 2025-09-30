Mundo

Terremoto de magnitude 6,9 atinge centro das Filipinas e aciona alerta de tsunami

Agência sismológica também relatou uma série de tremores secundários de magnitudes 5,0, 5,1 e 3,8, o último dos quais ocorreu às 22h39 (11h39 em Brasília)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h33.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 15h40.

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região central das Filipinas nesta terça-feira, informou a agência sismológica filipina (Phivolcs), causando danos materiais e acionando um alerta sobre a possibilidade de um tsunami localizado, motivo pelo qual os residentes de três províncias foram orientados a se afastar da costa.

O terremoto ocorreu às 21h59 locais (10h59 em Brasília), a uma profundidade de 10 quilômetros da cidade de Bogo, na região central de Cebu, informou a Phivolcs em comunicado que elevou a magnitude de 6,7 registrada inicialmente para 6,9.

A agência sismológica também relatou uma série de tremores secundários de magnitudes 5,0, 5,1 e 3,8, o último dos quais ocorreu às 22h39 (11h39 em Brasília).

O órgão pediu aos residentes das províncias de Leyte, Cebu e Biliran para que "fiquem longe da praia e não vão para o litoral".

"As pessoas cujas casas estão muito próximas da costa nessas províncias são aconselhadas a se deslocar mais para o interior", acrescentou a agência.

Embora as autoridades não tenham reportado nenhuma vítima até o momento, o terremoto causou danos a várias infraestruturas na província de Cebu.

A governadora da província, Pam Baricuatro, informou no Facebook que várias pontes e estradas foram danificadas e estão sendo inspecionadas para determinar suas condições. Um centro educacional desabou na ilha de Bantayan, disse Baricuatro, acrescentando que "as autoridades locais estão avaliando a extensão dos danos e verificando se há possíveis feridos".

O terremoto também causou o desabamento de parte da fachada da igreja de Santa Rosa de Lima, localizada no município de Daanbantayan e datada de 1858, de acordo com a congregação responsável pelo edifício.

As Filipinas estão localizadas no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica na qual são registrados cerca de 7 mil terremotos, a maioria moderados, todos os anos. Em janeiro deste ano, dois terremotos de magnitudes 6,1 e 5,8 atingiram o sul e o centro do arquipélago, danificando estradas, casas e parte de uma escola.

