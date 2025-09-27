Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

O oficial disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

A polícia e o exército trabalham juntos na investigação, disse Skelsjaer.

A base de Karup compartilha suas pistas com o Aeroporto de Midtjylland, que teve que fechar brevemente, embora nenhum voo tenha sido afetado, pois não havia voos comerciais programados, acrescentou Skelsjaer.

"Provocação encenada"

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, declarou em uma mensagem de vídeo na quinta-feira que o país foi "vítima de ataques híbridos", referindo-se a uma forma de guerra não convencional, apontando diretamente para a Rússia.

"Há um país que representa uma ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia", declarou.

Moscou rejeitou "firmemente" qualquer envolvimento nos incidentes na Dinamarca. Sua embaixada em Copenhague chamou os eventos de "provocação encenada" em uma mensagem publicada nas redes sociais.

O ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, declarou no início desta semana que o objetivo desses ataques era "semear o medo, criar divisões e nos assustar".

Muro antidrones

Os voos de drones começaram dias depois de a Dinamarca anunciar que adquiriria armas de precisão de longo alcance pela primeira vez, argumentando que a Rússia representaria uma ameaça "nos próximos anos".

Hummelgaard acrescentou que Copenhague também ganharia novas capacidades para detectar e neutralizar drones.

Ministros da Defesa de uma dúzia de países da UE concordaram na sexta-feira que a criação de um "muro antidrones" é uma prioridade.

"Precisamos agir rapidamente", disse o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, em entrevista à AFP. "E precisamos aprender todas as lições da Ucrânia e construir esse muro antidrones junto com a Ucrânia."

Copenhague sediará uma cúpula europeia que reunirá chefes de Governo na quarta e quinta-feira.

Na última sexta-feira, a capital dinamarquesa anunciou que aceitou a oferta da Suécia de fornecer sua tecnologia antidrones para garantir o bom andamento da reunião.