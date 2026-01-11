Novos bombardeios de Israel atingem sul do Líbano

O exército israelense realizou novos ataques neste domingo, 11, após emitir uma nova "ordem de evacuação" para um vilarejo no sul do Líbano devido a ações contra a infraestrutura do Hezbollah, informou a agência de notícias libanesa Ani.

Os ataques acontecem depois que o exército libanês anunciou, na quinta-feira, 8, ter concluído o desarmamento do Hezbollah, grupo pró-Irã, no sul de Litani, a cerca de 30 km da fronteira com Israel, conforme o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 entre Israel e o movimento libanês.

A Ani informou que "aviões de combate inimigos lançaram mais de dez bombardeios" contra o vilarejo de Kafr Hata (sul), ao norte do rio Litani, causando "danos significativos" a edifícios.

Anteriormente, o porta-voz do exército israelense em árabe, coronel Avichay Adraee, disse na rede X que a "infraestrutura militar" do Hezbollah em Kafr Hata seria atacada "em breve" "em resposta às suas tentativas ilegais de restabelecer suas atividades na região".

A Agência Nacional de Informações do Líbano registrou ataques israelenses em Mahmudiyeh, al-Dimasqiyeh e al-Bureij, além de outras localidades na região de Jezzine, sem relatos de vítimas.

A maior parte das localidades atingidas, incluindo Kafr Hata, está situada ao norte do rio Litani.

O exército israelense já havia anunciado ataques na quinta e sexta-feira, 9, contra o Hezbollah em diversas áreas do sul do Líbano, atingindo "depósitos de armas e um local de produção de armamentos usados para reabastecimento e reforço militar".

O Líbano enfrenta forte pressão dos Estados Unidos para desarmar o Hezbollah, que se encontra enfraquecido após a guerra com Israel.