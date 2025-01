Ataques em Nova Orleans e Las Vegas: suspeitos serviram na mesma base militar

O veterano do Exército dos Estados Unidos Shamsud-Din Jabbar, identificado como o suspeito no ataque que deixou 14 mortos em Nova Orleans na celebração de Ano Novo, e o militar da ativa Matthew Alan Livelsberger, apontado como o provável motorista do Tesla Cybertruck que explodiu em Las Vegas, serviram na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte. A polícia de Las Vegas confirmou a informação nesta quinta-feira, 2, durante uma coletiva de imprensa. Contudo, os dois não atuaram na mesma unidade.

Além disso, ambos foram enviados ao Afeganistão na mesma época, embora não tenham servido nas mesmas regiões ou unidades. A confirmação de que Livelsberger era o motorista do Tesla depende de testes de DNA conduzidos pelo FBI, já que o corpo foi amplamente queimado. A investigação aponta que o motorista, que portava duas armas semiautomáticas adquiridas em 30 de dezembro, morreu por um disparo autoinfligido.

Similaridades intrigam as autoridades

As autoridades avaliaram "estranhas similaridades" entre os dois incidentes, mas ainda não estabeleceram conexões definitivas. O xerife Kevin McMahill, de Las Vegas, afirmou: "Se estas forem simplesmente semelhanças, são semelhanças muito estranhas de se ter."

Já Christopher Raia, vice-diretor assistente do FBI, reforçou que seguem sendo investigadas "todas as pistas potenciais", embora nenhuma ligação clara tenha sido identificada até o momento. Ambos os suspeitos alugaram veículos pelo mesmo aplicativo, o Turo, que confirmou colaborar com as autoridades.

Explosão em Las Vegas: investigação em andamento

Matthew Alan Livelsberger, cidadão americano de 37 anos, alugou uma caminhonete elétrica da Tesla que explodiu em frente a um hotel do presidente eleito Donald Trump. O incidente, que ocorreu na manhã de quarta-feira, feriu levemente sete pessoas. Investigadores afirmam que o veículo estava carregado com fogos de artifício, combustível de acampamento e botijões de gás.

As operações do FBI em Colorado Springs e outros estados estão em curso. Além disso, não passou despercebido o fato de a explosão ter ocorrido com um veículo da Tesla, de Elon Musk, em frente a um hotel de Trump, aliados políticos próximos.

Atentado em Nova Orleans: motivação e ligações

Em Nova Orleans, Jabbar avançou com uma picape Ford contra uma multidão, deixando 15 mortos e dezenas de feridos. A polícia encontrou duas bombas caseiras em pontos estratégicos e imagens de vigilância mostram o suspeito colocando os dispositivos.

A ligação de Jabbar com o Estado Islâmico está sendo analisada. Ele levava uma bandeira do grupo durante o ataque e publicou vídeos afirmando ter "desejo de matar", segundo o presidente Joe Biden. Especialistas como Sajjan Gohel questionam: "Isso foi inspirado ou foi um ataque direto do EI?"