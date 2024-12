Norte-americano gasta, em média, R$ 1.640 por mês com internet, TV e streaming

Em seu relatório anual State of Consumer Media Spending, o site Reviews.org entrevistou consumidores dos EUA sobre seus hábitos de gastos com internet, planos de telefonia móvel, serviços de streaming e planos de TV a cabo. E descobriu que eles estão pagando muito cara pelos serviços.

Segundo o Fast Company, em média, um consumidor dos EUA gasta US$ 272,90 (R$ 1.638) por mês em quatro modalidades. Individualmente, isso se divide em:

Internet: US$ 69,43 por mês

Planos de celular: US$ 60,69 por mês

Serviços de streaming: US$ 42,38 por mês

TV a cabo: US$ 88,94 por mês

Ao considerar um ano inteiro de pagamentos pelos quatro serviços acima, os consumidores dos EUA gastam impressionantes US$ 3.274,80 (R$ 19.644) anualmente, divididos da seguinte maneira:

Internet: US$ 833,16 por ano

Planos de celular: US$ 731,52 por ano

Serviços de streaming: US$ 508,56 por ano

TV a cabo: US$ 1.067,28 por ano

Para colocar esse valor anual de US$ 3.274,80 em mais perspectiva, isso é 5% da renda anual de um trabalhador dos EUA com uma renda considerada média, segundo o Reviews.org.

No entanto, esse valor de US$ 3.274,80 parece absolutamente insignificante quando comparado a quanto o consumidor médio dos EUA gastará nos quatro serviços ao longo da vida, que o relatório definiu como 60 anos.

Durante período, o consumidor médio daquele país gastará US$ 196.488 (R$ 1,17 milhão) em internet, celular, streaming e TV a cabo. Ele se divide assim:

Internet: US$ 49.989,60 custo vitalício

Planos de celular: US$ 43.891,20 custo vitalício

Serviços de streaming: US$ 30.513,60 custo vitalício

TV a cabo: US$ 64.036,80 custo vitalício

Vale a pena notar que US$ 196.488 é um valor mais alto que algumas casas no país. Os US$ 30.513,60 que os consumidores gastarão apenas em serviços de streaming durante a vida são mais do que muitos carros.

A Reviews.org usou os dados de preços mais recentes de vários serviços nos Estados Unidos para fazer essas análises. Os números do plano mensal de internet residencial foram analisados ​​de provedores dos EUA em outubro de 2024.

Mil americanos foram entrevistados para descobrir o custo mensal médio para serviços de streaming. Dados de contas mensais de celular do Bureau of Labor Statistics dos EUA para planos com Verizon, T-Mobile e AT&T foram usados ​​para calcular contas mensais de telefone celular.