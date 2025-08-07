Netanyahu diz que Israel quer ter controle total da Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 7, que Israel quer tomar o controle de toda a Faixa de Gaza. Em entrevista à Fox News, Netanyahu afirmou que o país pretende tomar o controle dos 42 quilômetros do território, mas deixou claro que "não deseja governá-lo". Segundo ele, o controle de Gaza deve ficar com as forças armadas.

"Não queremos mantê-lo. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-lo. Não queremos estar lá como uma entidade governante", disse Netanyahu. "Temos a intenção de [assumir o controle] para garantir nossa segurança, remover o Hamas [de lá], permitir que a população seja livre de Gaza e passá-la para uma governança civil que não seja do Hamas e nem de qualquer um que defenda a destruição de Israel", afirmou.

O comentário do israelense acontece pouco antes de o gabinete do país se reunir para considerar a proposta sobre a tomada de Gaza.

*mais informações em instantes