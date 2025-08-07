Os empreendedores da Faixa de Gaza: a reportagem da EXAME que mostra como o mundo mudou em 8 anos

Faixa de Gaza: Israel quer ter total controle do território (Anadolu / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 7 de agosto de 2025
Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 15h05.
Muita coisa mudou na Faixa de Gaza nos últimos anos. O território tem cerca de 42 quilômetros de extensão e 5 mil habitantes por km² — número que sobe para 9 mil na Cidade de Gaza. Com 2,1 milhões de habitantes, quantidade reduzida nos últimos dois anos em meio à guerra com Israel, o território está na mira do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que, nesta quinta-feira, 7, afirmou que pretende "ter o controle total de Gaza".
Os problemas de Gaza se agravaram drasticamente com a guerra iniciada em outubro de 2023: o desemprego atingiu 79,7%, quase 100% da população vive na pobreza, o produto interno bruto (PIB) sofreu contração de 84,7% e a economia entrou em colapso total. A eletricidade, que antes era fornecida por uma média de 12 horas por dia, foi reduzida a zero em 2024, segundo análises de imagens de satélite de baixa luminosidade do sensor VIIRS da Nasa/NOAA.
Após a ofensiva israelense iniciada em outubro de 2023, o setor empresarial de Gaza enfrentou um colapso sem precedentes. De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial, aproximadamente 56 mil empresas formais estavam registradas no território antes do conflito, mas 85% suspenderam completamente suas atividades, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) e a Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). Isso significa que cerca de 47,6 mil empresas estão fora de operação, agravando ainda mais o desemprego recorde e a deterioração das condições de vida na Faixa de Gaza.
A EXAME visitou Gaza em 2017 para conhecer seu ambiente empreendedor. Nossa reportagem encontrou, por lá, histórias de superação e espírito inovador — como nas regiões mais desafiadoras do Brasil ou de qualquer outro país. Relembre três histórias.
Se o bloqueio é físico, para os palestinos, a melhor resposta desde então tem sido a tecnologia da informação. Foi isso que entenderam os criadores da Gaza Sky Geeks, incubadora e aceleradora de startups fundada em 2011 com patrocínio da Mercy Corps, entidade americana de ajuda humanitária.
O nome dado à organização tinha como objetivo ser inspirador: quando se está em Gaza, instintivamente se olha para o céu e para o mar em busca de alívio da angústia do confinamento, de acordo com seus fundadores. A Gaza Sky Geeks começou em um apartamento oferecendo cursos de informática e empreendedorismo nos fins de semana ou simplesmente acesso à internet em um território onde havia eletricidade apenas algumas horas por dia.
Apesar de não haver eletricidade centralizada hoje, a organização continua operando por meio do programa Elevate 2025, que recruta empresas de tecnologia palestinas tanto de Gaza quanto da Cisjordânia. As metas atualizadas para 2025 incluem dobrar o número de graduados para 10 mil participantes anuais, criar mais de 50 mil novos empregos até aquele ano e expandir seu impacto para novas regiões e setores. Em 2024, o programa Elevate apoiou mais de 20 empresas com capacitação em marketing, branding e acesso a mercados.
No campo dos investimentos, o cenário também mudou: o Ibtikar Fund fechou seu segundo fundo em 2024 com US$ 25 milhões, superando a meta inicial de US$ 15 milhões, e recebeu US$ 3 milhões do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento para investir em até 25 startups palestinas com potencial regional ou global. Entre os investidores atuais estão o Ibtikar Fund II, o Bank of Palestine Bridge Finance Initiative, que destinou meio milhão de dólares a startups impactadas pelo conflito, e a International Finance Corporation, que liberou um pacote de até US$ 100 milhões de para o Banco da Palestina.
Muitos palestinos gostariam de ter deixado Gaza durante aqueles anos, mas eram impedidos por Israel. Os profissionais por trás da Sky Geeks fizeram o caminho inverso.
Moamin Abu Ewalda saiu de Gaza em 2001, aos 18 anos, depois de concluir o ensino médio. Estudou engenharia das telecomunicações na Universidade de Ciência e Tecnologia Miser, no Cairo. De lá foi trabalhar em Dubai com infraestrutura de telecomunicações. Em 2014, voltou a Gaza.
“Eu queria fazer algo pelo lugar onde nasci, compartilhar minha experiência, não só como engenheiro. Esse povo precisa também de autoconfiança para lutar na sua vida diária”, contou ele à EXAME oito anos atrás.
Apesar dos desafios — o edifício que abrigava a Gaza Sky Geeks foi severamente danificado, 85% da população foi forçada a deixar suas casas e 63% dos prédios no geral foram destruídos ou sofreram danos pesados, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) — iniciativas como a Gaza Sky Geeks continuam trabalhando para manter vivo o ecossistema tecnológico palestino.
A Faixa de Gaza, ainda marcada por um contexto de dificuldades políticas, econômicas e sociais, tem se mostrado um terreno fértil para o empreendedorismo, mesmo em tempos de crise. De 2017 a 2024, o cenário mudou significativamente.
Em 2017, Hammam Yazegi já era uma figura central no cenário empresarial de Gaza, liderando o Grupo Yazegi, herança de sua família, e responsável por distribuir grandes marcas como Pepsi, 7-Up e Mirinda na região.
Naquele ano, Yazegi já demonstrava seu pragmatismo, aplicando uma filosofia de capitalismo de escala, com margens pequenas e grandes volumes de venda. Sua abordagem focava em reduzir preços para aumentar a competitividade, o que se refletiu na baixa de preços da Pepsi durante o corte de salários do governo palestino em 2024, aumentando as vendas e o faturamento.
O Café Gahwetna, que começou como uma simples ideia para oferecer um local de socialização durante o Ramadã, já operava de forma bem-sucedida, reunindo até 700 pessoas por noite para quebrar o jejum e socializar. Mas 2024 trouxe novas iniciativas e uma adaptação ainda mais focada no digital.
Em meio à deterioração do mercado e da situação política, Yazegi abriu sua agência de marketing, percebendo que, para empresas locais sobreviverem e prosperarem, seria necessário repensar as estratégias comerciais. Além disso, sua experiência com o Café Gahwetna se expandiu, combinando preços acessíveis com boa qualidade, inspirando-se em modelos simples de inovação como o quadro de mensagens que viu no Facebook, promovendo uma maior interação com os clientes.
Por outro lado, Akram Abu Khusa, pequeno agricultor de morangos, exemplifica a continuidade e a resistência de negócios tradicionais.
Em 2017, sua plantação de morangos orgânicos já era uma referência em Gaza, certificada pela Global Gap. Ele utilizava a agricultura de estufa em uma área de 15.000 m² para suprir tanto o mercado local quanto o europeu, com sua produção de 50 toneladas anuais. Ao longo dos anos, a crise política e as restrições de recursos, como água e combustível, impactaram a produtividade, com uma redução drástica do número de propriedades agrícolas na Faixa de Gaza. De 2,5 mil pequenas propriedades em 2000, restaram apenas 300, segundo dados da Global Gap.
Em 2024, o cenário mudou para Akram, com a produção caindo para 35 toneladas de morangos devido aos novos desafios impostos pela escassez de recursos. Mesmo assim, ele conseguiu aumentar o preço local do quilo de morango, que subiu de 1 shekel em 2023 para 1,80 shekel em 2024, devido à alta demanda interna, embora ainda seja muito inferior aos preços pagos pelo mercado europeu. Enquanto as exportações para a Europa, via Israel, diminuíram, o mercado local continuou absorvendo 60% de sua produção.
As empresas, que em 2017 enfrentavam um mercado contido, agora lidam com uma economia em total colapso. Gaza não é para amadores. Mas quem disse que os palestinos são?