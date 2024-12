Nem chineses, nem russos: autoridades americanas explicam mistério sobre drones nos EUA

Agências do governo dos Estados Unidos divulgaram nesta terça-feira, 17, uma nota conjunto para tranquilizar a população em relação aos drones misteriosos que estão sobrevoando cidades americanas. As declarações vêm após semanas de relatos e vídeos mostrando drones sobrevoando áreas de Nova Jersey e da Costa Leste, o que gerou especulações sobre a origem dos objetos.

A nota, divulgada pelo Departamento de Defesa, Departamento de Segurança Interna, FBI e Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), descartou qualquer risco à segurança nacional e explicou que os objetos identificados eram, na maioria, drones comerciais utilizados para lazer ou aeronaves convencionais.

“Após examinar os dados técnicos e as denúncias dos cidadãos, avaliamos que o que foi visto até agora inclui uma combinação de drones comerciais legais, drones de propriedade de amadores e drones de corpos policiais, assim como aeronaves tripuladas com asas fixas, helicópteros e estrelas reportadas por engano como drones”, afirmou a nota conjunta.

As agências afirmaram que pelo que mais de 100 dos mais de 5 mil relatos recebidos exigem investigação mais aprofundada. No entanto, elas não especificaram a origem dos drones nem identificaram os responsáveis pelas aeronaves.

Em meio a esse cenário, grupos no Facebook com quase 100 mil membros têm difundido teorias sobre os avistamentos, que vão desde a hipótese de extraterrestres até supostas invasões por agentes estrangeiros, como russos ou chineses.

A declaração do governo dos EUA se soma a uma coletiva organizada pela Casa Branca no último sábado, em que FBI, Pentágono e outras agências reforçaram que os drones não representam uma ameaça à segurança nacional nem são resultados de operações de espionagem estrangeira. “Uma revisão dos avistamentos relatados mostra que muitos deles são, na verdade, aeronaves tripuladas voando legalmente, ecoando a opinião de autoridades e especialistas em drones”, destacou a Casa Branca.

O presidente eleito, Donald Trump, também se pronunciou sobre o caso. Durante uma coletiva em Palm Beach, Flórida, o republicano afirmou que os militares americanos deveriam compartilhar mais informações com o público sobre o assunto. Embora tenha minimizado a possibilidade de ser uma ameaça do inimigo, Trump se recusou a confirmar se recebeu briefing de inteligência a respeito.

Relatos

Moradores de Nova Jersey e outras regiões da Costa Leste relataram avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs) nos últimos meses. Muitos dos vídeos divulgados nas redes sociais mostram aviões tripulados, e as autoridades locais reforçam que não há indicativos de ameaça à segurança pública.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, escreveu ao presidente Joe Biden pedindo respostas, enquanto o novo senador Andy Kim se envolveu pessoalmente em uma "caçada" aos drones, postando suas experiências no X.[/grifar]

De acordo com informações da ABC News, os drones foram inicialmente vistos voando ao longo do rio Raritan, no estado de Nova Jersey, que alimenta o reservatório Round Valley, considerado o maior aquífero do estado. Embora a maioria dos avistamentos tenha sido relacionada as aeronaves tripuladas, a questão gerou um debate crescente sobre a necessidade de regulamentação mais rígida para o uso de drones.