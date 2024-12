Cuba reconhece que está 'preocupada' com efeito econômico do retorno de Trump

O governo de Cuba negou nesta terça-feira, 17, que esteja incomodado com a aproximação política com os Estados Unidos, que hoje completa dez anos, e reconheceu que está “preocupado” com o efeito econômico que pode ter o segundo mandato de Donald Trump.

“É claro que estamos preocupados com o efeito que isso pode ter em nossa economia e, em particular, com o efeito que uma maior hostilidade dos EUA, que se mostrou muito poderosa e com uma capacidade destrutiva muito eficaz para causar danos, poderia ter no padrão de vida da população”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Essas observações foram feitas à imprensa em paralelo a um fórum de diálogo sobre as relações entre Havana e Washington, por ocasião do décimo aniversário do início do chamado degelo.

Cossío também afirmou que os cenários mais catastróficos para Cuba que estão sendo esboçados como resultado da eleição de Trump são aqueles desejados pelos setores exilados na Flórida, mas considerou que “não deve ser do interesse dos EUA como um todo” que um aumento da instabilidade e da violência em Cuba se materialize.

Apesar dessas previsões, ele disse estar convencido de que o sistema político cubano resistirá a uma nova presidência de Trump.

“Sabemos que seremos capazes de sobreviver. Daqui a quatro anos, o governo Trump terá terminado e Cuba, a Cuba socialista, estará aqui”, acrescentou Cossío.

Momentos antes, no fórum de diálogo, o vice-ministro reconheceu que os próximos quatro anos podem não ser fáceis para seu país, que há anos está atolado em uma grave crise econômica e energética.

Com relação ao presidente em fim de mandato dos EUA, Joe Biden, ele lamentou o fato de ter mantido a maior parte das sanções impostas por seu antecessor e de não ter sequer retirado Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo.

“Os EUA sabem que Cuba não patrocina o terrorismo. Mas também sabem perfeitamente o dano que são capazes de causar ao manter Cuba na lista e esse é o objetivo que perseguem”, disse.

O vice-ministro também negou que o governo cubano tenha se sentido desconfortável com a aproximação defendida pela administração do ex-presidente Barack Obama, que levou ao degelo, como disse o então embaixador dos EUA em Havana, Jeffrey DeLaurentis, em entrevista à Agência EFE.

“Cuba cumpriu todos os compromissos assumidos, pois nosso objetivo era progredir. O governo dos EUA não cumpriu quase todos eles. Portanto, é muito difícil dizer que foi Cuba que se sentiu desconfortável quando isso aconteceu”, argumentou.

Cossío afirmou que “a breve reaproximação foi positiva para Cuba e para os EUA, e ganhou o respeito, os parabéns e a admiração de muitos governos em todo o mundo”.

No entanto, ele enfatizou que os EUA não cumpriram “praticamente todos” os compromissos assumidos com Cuba (quando Havana cumpriu “todos eles”) e destacou que, desde o triunfo da revolução cubana em 1959, “o que tem prevalecido” por parte dos EUA “é a agressão”.