Nasce segunda filha de Meghan e Príncipe Harry, Lilibet Diana

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, deu a luz à segunda filha dela e do Príncipe Harry, Lilibet Diana. A informação foi dada há pouco pela rede CNN, com base na declaração de um porta-voz do casal. "É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, Duque e Duquesa de Sussex, apresentam a sua filha Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor para o mundo."

A menina nasceu na sexta-feira, dia 4, às 11h40 da manhã, no hospital Santa Barbara Cottage, na Califórnia (EUA). O nome foi uma homenagem à bisavó, a Rainha, cujo apelido familiar era Lilibet. O nome do meio, Diana, foi escolhido para honrar a avó, mãe de Harry, Princesa de Gales, que faleceu em agosto de 1997.