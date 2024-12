Musk se reúne com congressistas para discutir cortes de orçamento nos EUA

O bilionário Elon Musk, designado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para liderar uma comissão dedicada à "eficiência governamental", se reuniu nesta quinta-feira, 5, em Washington com congressistas para discutir suas propostas de drásticos cortes orçamentários. Musk chegou à capital americana junto com o empresário republicano Vivek Ramaswamy, também escolhido por Trump para comandar esse órgão encarregado de reduzir os gastos federais. A missão dos dois é convencer os membros do Congresso dos objetivos e méritos dessa nova comissão.

"O começo de uma aventura. Um novo dia para os Estados Unidos! [...] É um momento histórico para o país", comemorou o republicano Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes. "Elon e Vivek dispensam apresentações… A maioria dos americanos sabe do que são capazes e o que já fizeram", acrescentou. Johnson afirmou que "o governo é grande demais". "Há coisas demais e quase nada é feito direito, e os contribuintes merecem algo melhor", disse.

Trump, que volta à Casa Branca após sua vitória eleitoral em novembro, ofereceu esse posto ao dono da Tesla, da SpaceX e do X após receber seu apoio durante a campanha. "Em 5 de novembro, os eleitores deram a Donald Trump um mandato claro para uma mudança radical e eles têm direito a isso", declararam Musk e Ramaswamy em uma coluna do Wall Street Journal no mês passado.

Objetivos da Reunião

Estão na pauta da reunião dos bilionários com os legisladores "como eliminar regulamentações, reduzir a administração federal e economizar dinheiro" público, indicou Johnson.

As propostas de Musk e Ramaswamy visam um corte drástico no tamanho do governo, que segundo eles, está sobrecarregado e ineficiente. Se implementadas, essas mudanças poderiam ter um impacto significativo nas finanças federais, além de alterar a forma como os serviços públicos são prestados nos EUA.