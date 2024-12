Trump propõe plano para suspender teto da dívida e evitar paralisação do governo

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresentaram um projeto de lei de 116 páginas para evitar a paralisação do governo e fornecer auxílio emergencial. A proposta garante financiamento das agências federais até 14 de março de 2025 e inclui medidas econômicas direcionadas para desastres e setores vulneráveis, conforme noticiou a Associated Press (AP).

Entre os destaques, US$ 100 bilhões serão destinados a vítimas de furacões e desastres naturais. Além disso, o plano prevê US$ 10 bilhões em assistência para agricultores, afetados por altos custos de insumos e queda no preço de commodities.

Outro ponto central é a suspensão do teto da dívida nacional. Sob a orientação do presidente eleito Donald Trump, o limite de endividamento seria suspenso entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de janeiro de 2027. A proposta elimina, porém, o aumento salarial para legisladores, que seria o primeiro desde 2009, medida que gerava críticas públicas.

Trump elogiou o projeto e instou o Congresso a aprová-lo rapidamente, destacando o esforço do presidente da Câmara, Mike Johnson, em viabilizar o acordo. “É um plano muito bom que manterá o governo funcionando e protegerá os americanos. Vamos votar ainda hoje”, afirmou.

Impasse entre republicanos e democratas

A movimentação ocorre em meio a tensões políticas. Trump havia mandado um acordo anterior de gastos, negociado entre o presidente em exercício e os democratas, colocando os republicanos em posição delicada com o prazo final para evitar a paralisação se aproximando.

Johnson passou a quinta-feira em reuniões intensas no Capitólio, tentando alinhar sua base, enquanto legisladores republicanos demonstravam frustração com a falta de consenso. Muitos esperam encerrar o ano legislativo antes do recesso de inverno, mas o impasse pode atrasar a aprovação.

Caso o projeto não avance, o governo federal pode entrar em paralisação a partir da madrugada de sábado, impactando serviços públicos e pagamentos em várias áreas.

Situação fiscal dos EUA

O governo federal dos EUA gastou US$ 6,75 trilhões no ano fiscal de 2024, mas obteve só US$ 4,92 trilhões em receitas. O déficit americano no ano fiscal de 2024 deve atingir 1,9 trilhão de dólares, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso. O valor é próximo ao do PIB do Brasil em 2023, de 2,2 trilhões de dólares. Se Trump colocar em prática o que prometeu, o déficit deve crescer. A Tax Foundation, uma entidade não partidária, aponta que os planos do republicano custariam algo entre 1,3 trilhão e 4 trilhões de dólares na próxima década.

Musk foi nomeado por Trump para cortar gastos do governo. Ele já defendeu abater US$ 2 trilhões. No entanto, cortar cerca de um terço do gasto total do governo federal não será possível sem mexer em áreas sensíveis, como o gasto militar e com os programas sociais dentro do guarda-chuva do Social Security, segundo reportagem do jornal The Washington Post.

Só as despesas com o Social Security representaram US$ 1 trilhão do gasto público federal dos EUA no ano fiscal de 2024. Os gastos com saúde, incluindo o programa Medicare, somam US$ 1,7 trilhão. Esses gastos são determinados por leis federais, que tornam cerca de dois terços do Orçamento em execução obrigatória e precisariam ser revistas pelo Congresso.