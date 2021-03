Mulher é presa em São Francisco após se recusar a usar máscara em Uber

Uma mulher foi presa nos EUA após um incidente envolvendo o uso de máscara em uma viagem compartilhada da Uber na cidade de São Francisco, na Califórnia.

Malaysia King, de 24 anos, foi flagrada em um vídeo se recusando a usar máscara como passageira e depois atacando o motorista do veículo. O motorista, que trabalhava para a Uber na ocasião, filmou a cena.

O vídeo mostra ainda outras duas passageiras na viagem, uma delas também abertamente envolvida na agressão. Arna Kimiai, de 24 anos, diz que se entregará à polícia.

As passageiras são acusados pela agressão ao motorista e também por desrespeitar regras de saúde e segurança de São Francisco, segundo o departamento de polícia local.

O incidente ocorreu no último domingo, 7 de março. Globalmente, a Uber tem dito a passageiros e motoristas que o uso de máscara nos veículos é obrigatório.

O motorista, Subhakar Khadka, de 32 anos, testemunhou dizendo que os passageiros, além de se recusarem a usar máscara no carro, tentaram atacá-lo com spray e roubar seu celular.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5

— CBS News (@CBSNews) March 11, 2021