Ministro da Defesa da Rússia visita Coreia do Norte Aliança militar entre os dois países foi ratificada pelo presidente Putin no último dia 9 de novembro

O Ministro da Defesa da Rússia, Andrey Belousov (E), se encontra com seu colega norte-coreano No Kwang Chol (D) em Pyongyang, Coreia do Norte, em 29 de novembro de 2024 (Getty Images)