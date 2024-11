Rebeldes ocupam a segunda maior cidade da Síria

Rebeldes jihadistas capturaram a maior parte da maior cidade da Síria, Aleppo, no início deste sábado, 30, enfrentando pouca resistência das forças do governo no local, de acordo com os combatentes e com um grupo de monitoramento da guerra. Aleppo é a segunda maior cidade da Síria.

Aviões de guerra do governo sírio responderam com ataques aéreos em bairros de Aleppo pela primeira vez desde 2016, segundo o grupo de monitoramento da guerra, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

O Ministério da Defesa da Rússia, que apoia o governo sírio, afirmou na sexta-feira que realizou ataques aéreos contra a ofensiva rebelde em apoio às forças militares sírias, mas não especificou onde. O observatório disse que os ataques russos atingiram áreas controladas pela oposição em duas províncias, Aleppo e Idlib. Não ficou imediatamente claro se a Rússia atacou a cidade de Aleppo, capital da província homônima.

O rápido avanço sobre Aleppo ocorreu apenas quatro dias após o início de uma ofensiva surpresa rebelde na quarta-feira. Trata-se tanto do desafio mais sério ao regime de Bashar al-Assad quanto da escalada mais intensa em anos em uma longa guerra civil que estava, em grande parte, adormecida.

Aleppo foi palco de uma batalha feroz e sangrenta pelo controle da cidade em 2016, um conflito que se arrastou por meses. Os rebeldes foram finalmente derrotados, em um grande golpe para seus esforços de derrubar o presidente autocrático Bashar al-Assad.

O governador de Aleppo, comandantes da polícia e da segurança e outras forças do regime fugiram do centro da cidade de Aleppo, afirmou o observatório no sábado. Alguns ex-moradores de Aleppo retornaram à cidade com o avanço da ofensiva rebelde. Eles e os combatentes rebeldes têm compartilhado fotos e vídeos supostamente feitos em frente a pontos de referência de Aleppo. Uma imagem mostrava uma antiga cidadela que serviu como posto militar das forças de al-Assad no auge das batalhas pela cidade anos atrás.

Moradores de Aleppo descreveram ao The New York Times como o controle de sua cidade aparentemente mudou de forma repentina, "da noite para o dia".

A mídia estatal síria contestou os relatos de uma tomada rebelde da maior parte de Aleppo, dizendo que o exército capturou grupos de “terroristas” que estavam filmando em vários bairros para tentar provar que haviam assumido o controle deles. Desde os primeiros dias da revolta, o governo tem caracterizado praticamente todos os opositores como terroristas.