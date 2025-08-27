Milei é retirado de carreata após ataque com pedras em Buenos Aires; veja vídeo

O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado de uma carreata nesta quarta-feira, 27, após ataques com pedras e garrafas, segundo relatos da imprensa local. Um porta-voz informou que não houve feridos.

O evento fazia parte de atividades do partido A Liberdade Avança em Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires. Milei estava acompanhado pelo deputado José Luis Espert, candidato nas eleições legislativas de outubro.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o presidente acenando para apoiadores na caçamba de uma picape antes do início do tumulto.

Este plano de la huida de Milei en el conurbano es cine 🚬pic.twitter.com/RlKXn0rj7l — mauro (@MauroFdz) August 27, 2025

Protestos e ataques

De acordo com o jornal El Clarín, a carreata foi suspensa por questões de segurança. Segundo o documento, militantes de oposição teriam atirado objetos e insultado o presidente, gerando confusão entre apoiadores e adversários.

Em entrevista à rede TN, José Luis Espert atribuiu o incidente a militantes ligados à ex-presidente Cristina Kirchner. Espert também relatou que uma fotógrafa da campanha foi atingida por uma pedra.

Até o momento, Milei não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.