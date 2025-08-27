Mundo

Governo Milei afirma que denúncia por suborno é 'operação política'

Para o chefe de Gabinete do Governo argentino, denúncia foi orquestrada por setores “populistas” em razão das eleições legislativas que se aproximam no país

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19h17.

O chefe de Gabinete do Governo da Argentina, Guillermo Francos, afirmou nesta quarta-feira que a denúncia por supostos subornos no âmbito da Agência Nacional de Deficiência (Andis) é uma “operação política” orquestrada por setores “populistas” em vista das eleições legislativas que se aproximam no país.

“Foi orquestrada uma operação política divulgando supostas gravações do ex-titular da Andis”, disse o chefe de Gabinete ao falar no plenário da Câmara dos Deputados para apresentar o relatório semestral de gestão do governo do presidente Javier Milei.

Franco atribuiu o estopim desse escândalo a um “modus operandi populista que aparece com mais força quando as eleições se aproximam”, em referência ao pleito legislativo na província de Buenos Aires em setembro e às eleições nacionais programadas para outubro.

O escândalo eclodiu no último dia 20, quando a imprensa local divulgou áudios atribuídos ao agora ex-diretor da Andis Diego Spagnuolo, que foi advogado de Milei.

As gravações descrevem um suposto esquema de suborno na compra estatal de medicamentos, cujo principal responsável seria o subsecretário de Gestão Institucional da Secretaria-Geral da Presidência, Eduardo Lule Menem, primo do presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem, e sobrinho do ex-presidente Carlos Menem e do ex-senador Eduardo Menem.

Nas gravações, também é feita alusão a Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da Presidência, como possível destinatária de parte dos subornos que envolvem a empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.

Caso já está sob investigação judicial

“Responderemos a todas essas manobras com transparência e respeitando a divisão de poderes”, afirmou Francos.

Ele disse que o governo destituiu Spagnuolo do cargo e interveio na Andis “para garantir seu funcionamento correto e realizar uma auditoria profunda e os procedimentos administrativos correspondentes, com ênfase no sistema de compras e contratações”.

Além disso, Francos chamou a atenção para o fato de que as gravações foram divulgadas no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados rejeitou um veto de Milei a uma lei aprovada recentemente que declarava emergência em matéria de deficiência e obrigava o Estado a aumentar os fundos para a assistência a pessoas com deficiência.

Apesar de a administração pública ter superávit fiscal, Francos reiterou que a lei “implica o desdobramento de recursos econômicos dos quais o Estado não dispõe”.

“Tanto a aprovação de leis que exigem recursos que quebram o equilíbrio fiscal quanto a difamação de funcionários com acusações infundadas fazem parte de um mesmo padrão: a ação de um pequeno grupo de pessoas que, nesta nova Argentina, já não têm lugar”, afirmou.

Francos defendeu a decisão do governo de Milei de cancelar cerca de 100 mil pensões por invalidez porque os beneficiários ou familiares não compareceram para comprovar a condição especial.

Dezenas de pessoas têm reclamado nos últimos dias à Andis por terem sido excluídas das pensões sem aviso prévio ou por terem recebido um prazo curto para apresentar documentação.

