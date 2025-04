Milei diz que ideia de dolarizar da Argentina 'é como uma pizza'

O presidente da Argentina, Javier Milei, deu uma entrevista de mais de quatro horas a um canal do YouTube, na qual falou sobre seus planos. Ao ser perguntado sobre seu plano para dolarizar a economia do país, uma das promessas de campanha, ele comparou o processo a uma pizza.

"Tem várias maneiras de dolarizar. A dolarização é como uma pizza. Tem a de presunto e queijo, de mussarela, a que tem abacaxi, a que tem peperoni. Há um monte de modelos de pizza, que pode ser feita de várias maneiras", afirmou, durante entrevista ao canal Neura Media.

Milei prometeu, na campanha, que levará a Argentina a abandonar o peso e liberar o uso de qualquer moeda nas transações financeiras, o que abriria caminho para dolarizar a economia.

No cargo desde dezembro de 2023, ele não estabeleceu uma data para esta mudança, mas deu um passo importante na segunda-feira, 14. Na data, a Argentina adotou um câmbio de flutuação controlada, na faixa entre 1.000 e 1.400 pesos, que foi bem recebida pelo mercado. Além disso, foram retiradas as restrições para que pessoas físicas comprem dólares. Parte das limitações para empresas, no entanto, seguem em vigor.