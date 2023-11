Milei afirma que Lula será “bem-vindo” se for à sua posse na Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, parece ter deixado o discurso da campanha de lado e fez um aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite de quarta-feira, 22.

Questionado sobre a ida do presidente brasileiro a sua posse, o ultraliberal disse que Lula será “bem-vindo” se comparecer ao evento do próximo dia 10. “Se Lula quiser vir, será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil”, disse Milei em entrevista ao programa de TV A Dos Voces, do canal Todo Notícias.

Na mesma linha, a futura ministra das relações exteriores, Diana Mondino, disse que gostaria que Lula fosse na posse e reforçou a parceria histórica entre os países. “Brasil e a Argentina sempre estiveram juntos e sempre trabalharão juntos”, disse Mondino.

Durante a campanha eleitoral, Milei chamou Lula de corrupção e comunista. No começo de outubro, o ultraliberal afirmou que Lula atuou contra a sua candidatura e chamou o petista de "comunista furioso". No único debate do segundo turno, Milei foi questionado sobre a relação com o Brasil, um dos principais parceiros comerciais da Argentina.

O político da La Libertad Avanza disse ainda que não falaria com Lula, mas que isso não afetará questões comerciais entre os países, e citou a relação fria do atual presidente Alberto Fernández com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, como exemplo. "Qual o problema se eu não falar com Lula? [Alberto] Fernández não falava com [Jair] Bolsonaro", disse Milei.

Após o resultado sacramentado na Argentina, Lula reconheceu a vitória de Milei em publicação no X, mas não citou o nome do novo mandatário argentino na mensagem que desejou boa sorte ao novo governo. "Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu.

Lula disse ainda que a "democracia é a voz do povo" e deve ser "sempre respeitada", além de parabenizar as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. "Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", disse.

Na última segunda-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que o Lula somente ligará para o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, depois que ele pedir desculpas ao brasileiro.

No dia seguinte, o assessor especial da presidência da república para assuntos internacionais, Celso Amorim, sinalizou que ainda não foi definido quem comparecerá na posse do argentino. Ele disse que, conhecendo Lula, ele não deve ir. Questionado sobre o assunto, Lula disse que não precisa ser amigo do presidente da Argentina para ter uma boa relação com o país.

O PT, partido de Lula, declarou apoio a Massa durante as eleições argentinas, e consultores ligados à legenda foram contratados pela campanha do ministro da economia do país.