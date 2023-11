Eleições na Argentina: Lula diz que América do Sul terá ‘problemas políticos’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, durante formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco, que a América Latina terá “problemas políticos” e que será preciso ser inteligente para resolvê-los. Sem citar o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, Lula afirmou que “não precisa gostar do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela” para ter boas relações com esses países.