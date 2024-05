Primeiro-ministro da Eslováquia baleado: o que se sabe até agora sobre o atentado

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado nesta quarta-feira, Ele foi atingido enquanto cumprimentava pessoas em frente a um centro cultural comunitário na cidade de Handlova (a 180km da capital Bratislava), onde realizou uma reunião do governo.

Miriam Lapunikova, diretora do Hospital Universitário F D Roosevelt, em Banska Bystrica, onde Fico está internado, disse que o primeiro-ministro foi submetido a uma cirurgia de cinco horas com duas equipes para tratar de vários ferimentos por bala. Fico foi alvo de cinco tiros.

O quadro do premiê é "muito grave", mas estável, segundo um funcionário do hospital.

A Eslováquia convocará uma reunião do Conselho de Segurança do Estado e o gabinete do governo também se reunirá a partir das 11h desta quinta-feira.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelo vice-primeiro-ministro, Tomas Taraba, o premiê já não corre mais risco de morrer.

O que se sabe até agora